“Si no hay consenso, vamos a tener que respetar la decisión del TSE”, dice senador Ajpi sobre el congreso del MAS

Fuente: Unitel

Los sectores sociales arcistas y evistas del Movimiento Al Socialismo (MAS) van organizando sus congresos por separado pese a no tener una respuesta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el acompañamiento.

Bajo esa línea, el senador Felix Ajpi, señala que en caso de no existir un consenso entre ambas facciones, el Movimiento Al Socialismo tendrá que respetar cualquier decisión que asuma el Órgano Electoral.

“Si no hay consenso pues no habrá apertura del Órgano Electoral, no vamos a poder imponer y vamos a tener que respetar la ley del Tribunal Supremo Electoral”, dijo Ajpi.

En caso de no tener el acompañamiento del TSE, por una falta de coordinación y consenso entre los dos bloques políticos, Ajpi avizora que los congresos no tendrán el aval de la ley del Órgano Electoral.

Sin embargo, el senador considera que “aún hay tiempo” para una reunión conjunta entre las dirigencias de los evistas y arcistas para llegar a un consenso con el único objetivo de tener la validación del TSE.

“Debería haber una reunión para realizar una nueva convocatoria y nosotros como asambleístas podemos solicitar al Órgano Electoral para realizar un congreso como así lo dicen nuestros estatutos y así será viable”, dijo el senador sobre los dos congresos.

Tanto arcistas como evistas, no llegaron a coordinar o llegar a un consenso para llevar adelante sus congresos, por esta razón, sostienen que realizarán sus eventos sociales por separado.

En el caso de los arcistas, su congreso está fijado entre el 3 y el 5 de mayo, en el estadio de Villa Ingenio de la ciudad de El Alto

Mientras que los evistas, tiene programado su encuentro para el 10 de junio, en el estadio Bicentenario de Villa Tunari, de la provincia Chapare del departamento de Cochabamba.