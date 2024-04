Fotos de Loza en un partido de la Champions League le costará una investigación legislativa

Asambleístas del ala ‘arcista´ del MAS aseguran que destruyó su imagen de ‘humilde representante de los pobres’

El pasado martes se disputó un partido en el marco de la copa de campeones europea que concitó la expectativa de todo el mundo porque dos de los cuadros más representativos de ese continente, el español Real Madrid y el inglés Manchester City, se enfrentaron en el estadio Santiago Bernabeu, que es propiedad del equipo merengue.

Unos miles de personas fueron los que tuvieron la suerte de asistir a este encuentro, porque, incluso para el ingreso medio del español y europeo, asistir a ese partido de la Champions League es todo un lujo debido al precio de las entradas que oscilaron entre los 125 euros (Bs 928.75 al cambio oficial) en la parte más alta hasta los 445 euros (Bs 3.306) en las tribunas de los dos laterales, algo así como los sectores de preferencia y general.

Quien estuvo entre los afortunados asistentes a ese encuentro deportivo fue Leonardo Loza, senador del ala ‘evista’ del Movimiento al Socialismo y parte del círculo más íntimo de Evo, quien publicó varias fotos suyas con el impresionante marco humano al fondo, que denotan, además que el legislador estuvo en uno de los lugares privilegiados de dicho estadio.

“En nuestra grata estadía en Madrid-España, aprovechamos en visitar el Santiago Bernabéu, donde se enfrentaron el Real Madrid y Manchester City, dando como resultado un ajustado empate de 3-3, por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2023/2024”, posteó Loza en su cuenta de Facebook a propósito de ello.

Loza estuvo en Madrid invitado por la Fundación Carolina, en colaboración con la embajada de España en La Paz, para un intercambio de experiencias respecto a la promoción de legislación sobre patrimonio cultural. Junto a él viajaron la tercera secretaria de la Cámara de Senadores, Lindaura Rasguido y la segunda vicepresidenta de esa instancia legislativa, Daly Santa María Aguirre.

El viaje provocó varias reacciones adversas primero de la opinión pública y luego de los propios asambleístas que cuestionaron la actitud del legislador del MAS, quienes anunciaron una investigación sobre ese viaje. La senadora del ala ‘arcista’, Ana María Castillo, anunció que pedirá un informe para saber si Loza fue en comisión oficial o si fue de manera personal.

“Voy a solicitar un informe para ver cuál ha sido la finalidad del viaje del senador Loza, porque como lo han demostrado, ir a un enveto deportivo que es netamente de carácter personal ni siquiera merecería gozar de los viáticos si es que fuese designado en comisión; habrá que averiguar, por eso andan desesperados de seguir con la presidencia del senado para seguir con esos lujos y privilegios como bancada evista”, enfatizó.

Castillo sostuvo que las fotografías que Loza publicó en sus redes sociales son una muestra de los privilegios que goza por ser parte la bancada ‘evista’, cuyos miembros son favorecidos con viajes al exterior por el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez y que este tipo de lujos derrumban el discurso manejado por el asambleísta de ser un ‘humilde representante de los pobres’.

“Se constata que el compañero Loza no había sido tan humilde, sino no gozaría de todos esos privilegios, el compañero Andrónico escoge dentro de su entorno a quién enviar en comisión, a quién no enviar en comisión, los senadores que apoyamos al presidente Lucho no tenemos esos privilegios y ni siquiera ser parte de una comisión o una dirigencia institucional”, afirmó.