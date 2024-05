“Fuimos torturados”, revela uno de los exacusados del caso Hotel Las Américas

Las cuatro recomendaciones de la CIDH que debería cumplir el Estado boliviano son: la reparación integral con compensación económica a los afectados, la rehabilitación física y mental con consentimiento para los demandantes; un proceso penal a los que violentaron los derechos de los demandantes; y adoptar medidas para que no se repitan este tipo de situaciones.

“La CIDH ha dado plazo hasta el 26 de julio, que es el último plazo que según nosotros tenemos ya conocimiento”, manifestó Guedes en entrevista con UNITEL. “ Ninguna de las observaciones que ha hecho la CIDH de los cuatro puntos se han cumplido, ninguna. Mejor dicho, no han hecho nada, todo es un show”, acotó.

“Yo tengo toda la fe y doy las gracias a Dios, es que vamos a tener justicia, no acá, pero afuera sí (en el extranjero), están avanzadas las cosas. Estamos 15 años en este lío. Hubieron no solamente torturas, sino perseguidos, a las familias. No podía hablar ni mi familia, porque se los acallaba”, sostuvo Mendoza.

Por su parte, el fiscal Daniel Ortuño remarcó que no profundizan el caso alegando que no encontraron los elementos suficientes para continuar con las pesquisas.

“Eso no significa que el proceso se paralizó y el proceso concluyó con esa resolución, porque esa resolución también va a ser notificada a diferentes instancias”, dijo el fiscal, al referir que

Otro aspecto que habría considerado la Fiscalía es que no se han remitido los expedientes del caso, es decir, que no hay informes médicos forenses ni detalles del proceso que ayuden a llegar a la verdad histórica de los hechos.

En un plazo de cinco días, las personas que no estén de acuerdo con el rechazo podrán objetar para que el fiscal departamental Róger Mariaca considere los reclamos.