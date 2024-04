González Urrutia asume el reto como candidato antichavista

Representará a la Plataforma Unitaria Democrática en sustitución de la inhabilitada María Corina Machado. «Acepto el inmenso honor», dijo en las redes sociales.

La líder opositora María Corina Machado instó a sus seguidores a mantener la fe este miércoles durante un discurso en San Antonio. Imagen: Ariana Cubillos/AP/picture alliance

El opositor Edmundo González Urrutia dijo este domingo (21.04.2024) que acepta el «inmenso honor» de ser el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición antichavista, para los comicios presidenciales del 28 de julio en Venezuela, en sustitución de María Corina Machado, favorita en las encuestas pero inhabilitada para ejercer cargos públicos.

Acepto el inmenso honor y la responsabilidad de ser el candidato de todos los que quieren un cambio por la vía electoral. Un abrazo al pueblo de Venezuela. — Edmundo González (@EdmundoGU) April 21, 2024

González Urrutia, diplomático de 74 años que lleva más de una década trabajando como estratega en la coalición opositora más importante del país, dijo también a través de las redes sociales que «próximamente» se dirigirá a todos los venezolanos que «apuestan a la recuperación del país», sin ofrecer más detalles. La PUD ratificó el viernes, por unanimidad, a González Urrutia como su candidato a las próximas presidenciales, para lo que fue fundamental el apoyo de la propia Machado. Esta le ofreció su respaldo al tiempo que pidió a los venezolanos, dentro y fuera del país, organizarse para los comicios presidenciales.

El candidato fue inscrito por la PUD, inicialmente de manera provisional, ante el impedimento, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), de postular a Corina Yoris, avalada por la alianza al no poder inscribirse María Corina Machado -ganadora de las primarias de octubre-, debido a una inhabilitación que le impide ocupar cargos públicos de elección popular hasta 2036. Yoris no logró registrar su candidatura en medio de denuncias de bloqueo del CNE, que no ofreció explicaciones sobre su decisión.

Entretanto, el gobernador del estado Zulia (oeste), Manuel Rosales, consignó el sábado su renuncia como candidato presidencial para apoyar a González Urrutia y alinearse con la PUD, de la que forma parte. «En nuestro compromiso con la ruta electoral para cambiar a Venezuela, consignamos ante el Consejo Nacional Electoral la renuncia de Manuel Rosales Guerrero como aspirante a la elección presidencial de este 28 de julio», señaló su partido, Un Nuevo Tiempo, en la red social X.

El bloque opositor concentra fuerzas en torno a un solo candidato para enfrentarse a Nicolás Maduro, que buscará un tercer mandato consecutivo frente a 12 candidatos, en su mayoría tachados de colaboracionistas del gobierno. De conseguirlo, sumaría 18 años en el poder.

