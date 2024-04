Henry Vaca a Oriente Petrolero: «Paguen a Carlos Ventura»

Oriente Petrolero atraviesa uno de los peores momentos de su historia, tanto en el ámbito deportivo, institucional y económico. El primer plantel cumplió este miércoles su segunda semana de paro en reclamo de salarios adeudados, y la dirigencia encabezada por Ronald Raldes no da señales de vida. ​

Sin embargo, la publicación no fue bien recibida por los seguidores e hinchas refineros, quienes reclaman información sobre la actualidad del plantel y la situación económica e institucional del club. Entre las personas que comentaron el posteo apareció un viejo conocido del club . Estamos hablando de Henry Vaca, el hábil mediocampista que actualmente milita en Bolívar y la selección boliviana.

Es más, desde la interna, se le confirmó a EL DEBER Sports una posición firme: “Si no pagan, no volvemos a trabajar”. En tanto, Ronald Raldes, prometió pagar hace dos semanas, pero no cumplió con su palabra.