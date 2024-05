Delegado político del MAS: el TSE hace movimientos ‘raros’ para supervisar el congreso arcista

Diego Jiménez asegura que el ente electoral no se puede pronunciar sobre la validez de la convocatoria al congreso del MAS hasta el 25 de junio

eju.tv / Video: RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

El delegado político del Movimiento al Socialismo (MAS), Diego Jiménez, denunció este jueves que existen movimientos ‘raros’ entre las salas constitucionales del Órgano Judicial y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para forzar algunas medidas irregulares que validen la supervisión de este ente al congreso del ala ‘arcista’ que se llevará a cabo del viernes 3 al domingo 5 de mayo en El Alto.

“Lo más grave es que en estos días están intentando forzar de alguna manera reconocer lo que está pidiendo la gente que se quiere arrogar la competencia para convocar a un congreso, nosotros denunciamos de que existen movimientos raros entre las salas constitucionales y el TSE para intentar forzar de alguna manera alguna medida ilegal, delincuencial para que pueda apañar el posible congreso en El Alto”, aseveró

El equipo jurídico del MAS presentó al TSE una petición de complementación y enmienda para que explique por qué asume que con la presentación de la convocatoria para el X Congreso Ordinario Nacional de ese partido pide automáticamente la supervisión del acto político si la norma establece que se lo debe hacer con quince días de anticipación, es decir el 25 de junio, ya que la cita será el 10 de julio.

“Antes que la Sala Plena tome una determinación, por qué están asumiendo que hemos pedido supervisión, no lo hemos hecho, la ley es clara, el reglamento es claro, solo quince días antes del evento político se puede pedir supervisión; ellos nos han conminado a emitir la convocatoria y la hemos emitido, otra cosa es la supervisión y mientras no la pidamos ellos no pueden tomar ninguna decisión, si lo hacen queda en evidencia que responden a órganos externos”, enfatizó.

Jiménez cuestionó las declaraciones públicas de Gustavo Ávila Mercado, recientemente designado por el presidente Luis Arce como vocal del TSE, de quien dijo, no tiene imparcialidad alguna al señalar que se amonestará al MAS por no cumplir con las observaciones; por ello el recurso presentado para que el ente electoral aclare por qué en algunos casos aplica el código civil y en otros no en cuanto a los plazos se refiere.

“Lo haremos el 25 y desde ese momento el tribunal electoral tendrá competencia para resolver nuestra petición, antes no, y si lo hacen antes es una decisión política para complacer a quienes ellos estén respondiendo, para cumplir seguramente a los afines al gobierno, pero actuarán al margen de la ley, veremos que el tribunal ajuste sus actos a la norma y al reglamento de supervisión”, puntualizó.