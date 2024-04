Inspección ocular al vehículo de Odalys hace nuevas revelaciones sobre su desaparición

Su novio Joel, principal acusado de la desaparición de la joven, participó del proceso investigativo.

Fuente: Red Uno

La Paz, Bolivia.-

Durante la mañana de este miércoles, en instalaciones de la Policía de la ciudad de La Paz, se desarrolló una nueva inspección ocular profunda al vehículo de Odalys Vaquiata, joven desaparecida desde el pasado 30 de marzo en la región de los Yungas.

De la inspección participaron ambas partes, tanto la familia de la desaparecida, como el acusado, su novio Joel Pérez, quien estaba acompañado de su abogado y su familia.

La inspección buscaba identificar, nuevos indicios que permitan avanzar con el proceso de investigación acerca de la desaparición de la joven madre de un niño de cuatro años, los resultados se esperan en próximas semanas.

“Se han recolectado varios elementos, aquellos van a ser enviados a laboratorio para ver si existe algún rastro bilógico”, explicó el abogado de la familia de Odalys.

Aseguraron que existen más contradicciones, observando las condiciones en las que hallaron una de las herramientas de auxilio del motorizado, además de la presencia de las gafas de Odalys.

“Hay muchas contradicciones, la gata está limpia, hay muchas cosas que él ha mentido; por ejemplo ha dicho que mi hija se había ido con sus gafas rosadas, pero las gafas están ahí, no puedo creer que mienta tanto”, señaló la madre de la desaparecida.

Cuestionó que la familia del acusado estaba presente en la inspección y no muestran solidaridad con los afectados.

“¿Y mi hija?, yo clamo, ¿dónde está mi hija? no sé dónde está mi hija, no puedo abrazar a mi hija, no puedo darle un beso, no sé dónde está mi hija, que clase de gente son que no se inmutan con mi dolor, están besuqueando a su hijo, y ¿dónde está mi hija?”, dice en medio de llanto la madre de Odalys.

El abogado de la familia de la desaparecida, explicó que se aguarda conocer los resultados de los rastros de sangre hallados en el vehículo, mismos que serán cotejados con el ADN de la madre.