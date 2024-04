Jerges espera que no haya sido una “mano negra” la que paralizó todo el proceso para las Elecciones Judiciales

Según el Jefe de la Bancada del MAS lo que correspondía era “darle tutela a la postulante que presentó el amparo constitucional bajo el argumento de que se vulneraron sus derechos y no paralizar todo el proceso”.

“Hemos hecho todos los esfuerzos para impulsar estas elecciones judiciales”, aseguró.

“Cuando estamos por terminar este proceso aparecen estos amparos constitucionales”, manifestó.

“Este amparo creo que ha sido poco oportuno, porque si se ha vulnerado el derecho de una persona, correspondía que el tribunal le dé tutela a esa persona y no paralice el proceso porque eso es por el derecho de una persona, no quitarle el derecho a la comunidad en su conjunto. Un precepto constitucional es que los derechos comunes están por encima de los derechos individuales, se lo podría preservar el derecho aparente de esta señora sin vulnerar el derecho que tenemos los bolivianos a una justicia pronta, oportuna y mejor de lo que tenemos en este momento”, aseveró la autoridad en una entrevista con Asuntos Centrales.

Estas declaraciones surgen luego de que se frenara el proceso de evaluación de méritos y evaluaciones orles a los postulantes a las elecciones judiciales por órdenes de una Sala Constitucional de Santa Cruz.

La autoridad legislativa cuestionó la seguidilla de amparos que fueron presentados para frenar el proceso de las elecciones judiciales.

Mercado sostuvo que si se cometió alguna vulneración de derecho se lo haga notar como corresponde para sea subsanada y se pueda evitar paralizaciones del proceso.

“Aceptamos, si ha habido una vulneración de derecho, nos diga dónde es, en qué se ha vulnerado y obviamente nos insten a estar a derecho, puede ser que se nos ha ido la mano, pero dudo mucho honestamente porque hemos sido muy cautos en que se cumpla la norma”, precisó.

Recordó que, en el pasado, hubo una supuesta “mano negra” por parte de la oposición que empañó y atrasó el proceso de las elecciones judiciales.

Acotó que espera que en el proceso que, hasta la fecha presentó avances, no exista esa misma mano negra que nuevamente atrase las elecciones judiciales.

“Ojalá no haya esa mano negra que decía que hay gente interesa. Voy decirle el falso discurso de Carlos Mesa, mientras él dice justicia, también están haciendo bandera de parte de justicia y no me cabe duda de que a mucho le interesa que no funcione esto que estamos intentando hacer para que, para una bandera política porque no les importa, les importa solamente la bandera política”, finalizó.