Justicia emite orden de aprehensión contra el exministro Carlos Romero

Romero junto a su abogado y exviceministro, Jorge Pérez

Emiten mandamiento de aprehensión contra exministro de Gobierno de Evo Morales; Sobre dichos de Argentina, Bolivia convocará a representación diplomática para que dé explicaciones; y un amparo constitucional ordena paralizar selección de aspirantes a magistrados. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Emiten mandamiento de aprehensión contra exministro de Gobierno de Evo Morales

La tarde de este martes se conoció sobre una orden de aprehensión que fue emitida para que el exministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero se presente a declarar. “Por el presente mandamiento ordena a cualquier miembro de la Policía Boliviana proceder a la aprehensión del ciudadano Carlos Romero Bonifaz”, señala parte del documento. El documento, firmado por Moisés Colque Pérez, presidente del Tribunal Primero de Sentencia de la capital cruceña, especifica que la orden debe ser ejecutada para que Romero asista a declarar en calidad de testigo de descargo en un proceso de legitimación de ganancias ilícitas contra Claudia Liliana Rodríguez Espitia.

– Sobre dichos de Argentina, Bolivia convocará a representación diplomática para que dé explicaciones

Luego que ayer se conoció que la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, se refirió a la supuesta presencia de fuerzas iraníes en Bolivia, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó este martes por la tarde que convocará a la representación diplomática del país vecino, para que brinde explicaciones. “Convocaremos a la representación diplomática de la República Argentina para que brinde explicaciones sobre las desafortunadas y equivocadas declaraciones de la ministra Bullrich”, señala un comunicado de la Cancillería. Desde el Gobierno se desmiente y se rechaza que Bolivia proteja en sus fronteras a personas que siembran el terror, la inseguridad y la zozobra.

– Un amparo constitucional ordena paralizar selección de aspirantes a magistrados

La Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz ordenó paralizar el proceso de evaluación de méritos y exámenes a los 405 postulantes que aún quedan en carrera para ser candidatos para los más altos cargos del Órgano Judicial Plurinacional. La disposición legal, suscrita por los vocales David Valda y José Manuel Gutiérrez, surgió por efecto de un amparo constitucional interpuesto por la abogada Margarita Medrano Mayta, la exfiscal de Santa Cruz (2020) que se postuló para ser candidata al Consejo de la Magistratura. La abogada demandante señaló que sus derechos habían sido vulnerados. La profesional fue inhabilitada del proceso.

– Arcistas acusan a Evo de estar acostumbrado a no respetar la CPE, el 21F y ahora el caso Terrorismo

Los diputados de la facción “arcistas” del Movimiento al Socialismo (MAS), Rolando Enríquez Cuéllar y Juan José Jáuregui acusaron este martes al expresidente Evo Morales de estar “acostumbrado” a no respetar, primero la Constitución Política del Estado, después el referéndum del 21 de febrero (21F) y ahora el caso Terrorismo. “Él (Morales) está acostumbrado a violar las leyes constitucionales, a violar el Código de Procedimiento Penal. No se olviden del 2016 cuando el pueblo boliviano le dijo no a una reelección indefinida, él no hizo caso a la voluntad del pueblo; no respetó la decisión y voluntad del pueblo”, declaró Cuéllar a la ANF.

– El ex embajador de Estados Unidos que espiaba para Cuba reveló que se radicalizó durante su paso por la universidad de Yale

El exembajador estadounidense Manuel Rocha, condenado el pasado viernes a 15 años de prisión por espiar para Cuba, confesó cómo fueron sus inicios en estos trabajos, que lo llevaron a traicionar a su patria durante 40 años. En su declaración ante los magistrados del Tribunal Federal Wilke D. Ferguson, en Miami, el exdiplomático comentó que fue su paso por la prestigiosa universidad de Yale, en Connecticut, el que despertó su simpatía por el régimen de La Habana. “Mi profundo compromiso con el cambio social radical en la región me llevó a traicionar mi juramento de lealtad a Estados Unidos durante mis dos décadas en el Departamento de Estado”, narró.

– Caso Terrorismo: Raúl García recuerda que la proyección era 8.000 muertos y 30.000 heridos

Raúl García Linera develó que el grupo de “mercenarios” abatido en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, el 16 de abril de 2009, planificaba un operativo separatista con 8.000 muertos y más de 30.000 heridos. En 2009, se llevó adelante un operativo policial en dicho hotel, que terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Eduardo Rózsa, identificado como el líder de esa “célula irregular”. Junto a él cayeron Michael Dwyer (irlandés) y Magyarosi Árpád (húngaro). Tras la intervención, salieron con vida Mario Tadic (boliviano) y Elôt Tóásó (húngaro), quienes se sometieron a un juicio abreviado y admitieron su culpa por los delitos.

– Calculan que planta de urea estará parada cuatro meses y sugieren su cierre si no cubre sus costos operativos

La Planta de Amoniaco y Urea, ubicada en la población de Bulo Bulo, en Cochabamba, está paralizada desde el 10 de febrero pasado, inicialmente estaba previsto un paro por mantenimiento, pero luego los técnicos se dieron cuenta que se registró una falla en la caldera de vapor. Su reparación tomará otros dos meses, es decir que estará paralizada durante cuatro meses, calculó este martes el exministro de hidrocarburos, Álvaro Ríos. “Eso probablemente tome unos dos meses o más hasta que importen los tubos y se haga toda la reparación. Estamos hablando de un paro que calculo unos cuatro meses, por lo menos”, especificó el experto en hidrocarburos, en contacto con Eju.tv.

– Argentina paga a Bolivia su deuda por el gas y quiere seguir comprando en los próximos meses

«La deuda que tenía Argentina respecto al gas, la deuda fue saldada hace unos 10 días o siete días. Ese no es más un problema», aseveró Massoni. En enero pasado, el Gobierno argentino reconoció que la deuda con Bolivia ascendía a aproximadamente 230 millones de dólares, y que fue dejada por el anterior Gobierno de Alberto Fernández. De hecho, el ministro de Economía del vecino país, Luis Caputo, informó que desde enero se había empezado a regularizar la deuda con el fin de garantizar la provisión del gas boliviano para el norte argentino.

– Senamhi activa nueva alerta Naranja por posibles desbordes en ríos de cinco departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una nueva alerta Naranja, del 14 al 19 de abril, por posibles desbordes en ríos en los departamentos de Cochabamba, Beni, Pando, Santa Cruz y norte y Yungas de La Paz. El Senamhi pronostica “nuevos ascensos progresivos y en otros casos repentinos de nivel con posibles desbordes en las cuencas de los ríos Mamoré, Beni, Parapetí, Tucabaca y San Miguel”, explicó. En el departamento de Cochabamba se pronostican ascensos de nivel de las cuencas que afectarán los ríos Ichilo, Ivirgarzama, Magareño, Chimoré, Mamorecillo, Chapare, Chipiriri, Eterazama, Ichóa, Isiboro y Venticuatro hasta este jueves.