Kim Kardashian aclaró los rumores más raros sobre ella en internet: lavado de pies, uso de joyas y más

Kim Kardashian desmintió rumores inusuales en entrevista con Jimmy Kimmel, incluyendo el calentamiento de sus joyas antes de usarlas. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)





Fuente: infobae.com

Durante su reciente aparición en el programa Jimmy Kimmel Live!, emitido el pasado 22 de abril, Kim Kardashian, icono de las redes sociales y empresaria, se sometió a un ameno interrogatorio sobre distintos rumores asociados a su persona. Ante una audiencia expectante, Kardashian despejó dudas acerca de varios rumores curiosos que circulan en internet sobre sus hábitos y preferencias personales.

Jimmy introdujo el segmento señalando: “Obviamente, la gente está interesada en tu vida y en las cosas que haces y escriben cosas, algunas veces son ciertas, otras no”. A esto, agregó: “Tengo algunas cosas interesantes que quiero comentarte y que me digas si son verdad o mentira”.

Durante su aparición en «Jimmy Kimmel Live!», Kim Kardashian aclaró que no posee seis dedos en los pies, contradiciendo especulaciones en redes. (Créditos: Youtube/Jimmy Kimmel Live!)

Entre las afirmaciones validadas por Kardashian, una de las más peculiares fue su práctica de calentar sus joyas antes de ponérselas. Al respecto, Kim comentó: “Muy cierto. Porque odio tener frío y cuando te pones joyería fría o cualquier cosa con un cierre, necesito que esté caliente antes de ponérmelo”.

También confirmó tener aversión a la funda de cartón de los vasos de café Starbucks debido al sonido y tacto del material, diciendo, “Sí, eso es cierto”. Añadió que le resulta insoportable incluso ver a alguien quitándola: “Quien esté conmigo, simplemente no puedo verlo hacerlo o escucharlo y no puedo sentirlo. Mover el cartón del vaso es como uñas en una pizarra para mí”.

La estrella de reality admitió su aversión a las fundas de cartón de Starbucks y reveló que duerme con los ojos ligeramente abiertos. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Además, durante la charla, Kardashian reveló curiosidades personales como el hecho de que duerme con los ojos ligeramente abiertos, se lava los pies todas las noches antes de acostarse y que pasó su cumpleaños número 14 en el Rancho Neverland, propiedad que le perteneció a Michael Jackson. Asimismo, acerca de sus capacidades más prácticas, afirmó saber cómo cambiar un neumático.

Jimmy Kimmel, entre risas, también preguntó: “¿Tuviste tu propia serie de DVDs de ejercicios llamada Kim Kardashian Fit In Your Jeans By Friday (Kim Kardashian encaja en tus jeans para el viernes)” a lo que Kardashian respondió confirmando: “Correcto, hace mucho tiempo. Un tiempo muy, muy largo”.

Kim Kardashian también habló sobre su madre, Kris Jenner, y su iniciativa de fundar su propia iglesia. (Créditos: REUTERS/Danny Moloshok)

Respecto a su vida familiar, señaló que su madre, Kris Jenner, es fundadora de su propia iglesia, algo que destaca el conocido espíritu emprendedor de su familia. Sin embargo, desmintió fervientemente el rumor de que tiene seis dedos en los pies, un malentendido propagado por ciertas publicaciones en redes sociales.

Esta intervención en el programa de Jimmy Kimmel no constituye la primera ocasión en que Kardashian enfrenta rumores sobre su vida. En 2018, ya había desmentido varias especulaciones en un video para Elle, incluyendo una relativa a su voluntad de mantenerse estéticamente presentable incluso en circunstancias de enfermedad incapacitante.

Kardashian confirmó haber pasado su cumpleaños número 14 en el Rancho Neverland de Michael Jackson, compartiendo detalles personales. (Créditos: Instagram/@skims)

La supuesta canción de Taylor Swift para Kim Kardashian

Taylor Swift lanzó recientemente un nuevo tema titulado “thanK you aIMee”, perteneciente a su última producción discográfica, The Tortured Poets Department. La pieza musical ha suscitado gran interés entre los aficionados de la artista, quienes han especulado sobre la posibilidad de que la canción sea una sutil referencia a Kim Kardashian. Esta teoría se apoya en la observación de las letras mayúsculas intencionales dentro del título de la pista, que alineadas, forman el nombre “KIM”.

Swift y Kardashian tienen un historial de tensiones públicas, remontándose a incidentes notables como la irrupción de Kanye West en los MTV VMAs de 2009, y más adelante, su disputa en 2016 relacionada con la canción “Famous” de West. La elección del título y ciertas líneas en el nuevo tema musical parecerían hacer eco de estos conflictos pasados.

Taylor Swift lanzó «thanK you aIMee», desatando teorías de ser una referencia a Kim Kardashian debido a tensiones pasadas. (Créditos: Composición/UMG/REUTERS)

La canción ahonda en temas de resiliencia y aborda el bullying escolar, usando a “Aimee” como figura de alguien que acosaba a la narradora, a pesar del deseo de esta última por entablar amistad. La letra incluye expresiones de rencor y dolor, como “Y no puedo perdonar la forma en que me hiciste sentir / Grité ‘F-k you, Aimee’ al cielo nocturno, mientras la sangre brotaba” y críticas hacia las acciones de la abusadora.