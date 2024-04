Montaño llama “mitómano” a Evo: “Ni los golpistas me han callado, vos no me vas callar”

El 12 de abril, Montaño acusó al líder del MAS de haber conformado una “red criminal” presuntamente amenazarlo y presionarlo para que renuncie a su cargo.

Fuente: ANF

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, llamó este lunes “mitómano” al expresidente y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, por denunciar “sin pruebas” el despido de uno de sus choferes.

“A mí no me vas a callar compañero Evo, ni los golpistas me han callado y vos crees que con la organización criminal que has conformado y vas diciendo mentiras en los programas de Kawsachun Coca me vas a callar, no”, arremetió Montaño contra Morales.

La autoridad explicó que en su programa dominical el expresidente lo acusó de recibir recursos económicos de uno de sus exchoferes en la ciudad de Cochabamba, pero no presentó pruebas y tampoco reveló el nombre de la persona.

Montaño dijo que sus dos choferes continúan trabajando, uno en La Paz de nombre Juanito Huarachi y el otro en la ciudad de Santa Cruz, Franklin Terceros. “Uno de mis exchoferes me había entregado recursos económicos en la ciudad de Cochabamba al señor Morales porque es un mitómano, es un mentiroso”, precisó.

Las declaraciones del ministro de Obras contra Evo Morales se dieron en medio de las pugnas internas del MAS, entre “evistas” y “arcistas”; en ese marco, afirmó que el expresidente ahora lo ataca de frente, ya que anteriormente utilizó al diputado Héctor Arce para involucrarlo con un caso de corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), pero no prosperó.

“No está bien que usted compañero Evo (Morales) conforme una red criminal para amenazarme”, declaró el titular del Ministerio de Obras Públicas en una rueda de prensa en la ciudad de Cochabamba.

En ese entonces, relató que las amenazas empezaron en noviembre de 2023, cuando recibió mensajes de números de celular en los que le advierten con quemarlo vivo o asesinarlo. “Me manda (foto) de un revolver de grueso calibre ‘esto para tu cabeza’”, decía uno de los mensajes de los cientos que -dijo- recibe.

/ANF/