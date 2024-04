Presidente Arce no dijo que se acabó la plata, sino que ya no se tiene la misma cantidad de antes, según Economía

Gobierno rechazó calificación de Moody’s y afirma que pese a contexto interno y externo inversión pública en industria es la más alta que otros años.

eju.tv / Video: Ministerio de Economía

Lidia Mamani / La Paz

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmó este lunes que el presidente Luis Arce no dijo que se acabó la plata, sino que no tenemos la misma cantidad de gestiones anteriores y que pese a ello, la inversión en el sector industrial es la más alta con relación a años pasados. También rechazó la calificación de Moody’s, por no considerar los indicadores macroeconómicos.

“Lo que dijo el presidente Luis Arce es que no tenemos la plata que teníamos en el pasado, no está diciendo que se acabó la plata, sino dijo: no tenemos la cantidad de recursos que se tenía en el pasado”, aclaró la autoridad en conferencia de prensa.

En ese contexto mencionó que actualmente se tiene una de las inversiones públicas más altas en el sector de la industria, incluso más que los años anteriores y que los menores recursos que se tenían, se volcaron a la inversión, en especial a la industria con 225 millones de dólares. Aseguró que incluso es la más alta desde 1987.

Montenegro indicó que rechazan el informe de Moody’s, porque no está reflejando la situación económica que está teniendo el país. Por ejemplo, citó que en las previsiones que le dan al país en el crecimiento del 2023, se tenía una perspectiva del FMI del 1,8%, pero terminó con 3%, de la misma manera el Banco Mundial daba 2,7%, luego bajó a 1,9%, pero al final terminó con el 3%.

Argumentó que hay un crecimiento de la economía que lo posiciona como el segundo país de la región con el mejor crecimiento, en un ambiente de altos intereses financieros, alta inflación a nivel mundial, niveles de vulnerabilidad e incertidumbre causados por contexto geopolíticos que se está viviendo actualmente, regiones que se han sumergido en la recesión y países que tienen crecimientos negativos.

“En ese ambiente, Bolivia mantiene estabilidad de precios con una inflación de 0,74% a marzo y todos esos resultados son una muestra de que Moody’s no ha tomado en cuenta muchos de los indicadores macroeconómicos que son relevantes y se distancia de otros países. Pese a este boicot que se sufre desde la Asamblea Legislativa (….), nosotros seguimos mostrando estos indicadores”, señaló.

El fin de semana se conoció que la calificadora Moody’s volvió a rebajar la calificación de crédito de Bolivia de Caa1 a Caa3, aunque cambió su perspectiva de negativo a estable.