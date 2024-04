Ratifican que Morales no irá al congreso renovador y Arce dice que nadie es dueño del MAS

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Evistas ratifican que su líder no asistirá al ampliado del Pacto de Unidad; Lucho Arce pide a los interculturales recuperar el Instrumento y dice que nadie puede creerse dueño del MAS; y FELCN encuentra congeladoras enterradas con droga en la Pampa de la Isla. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

eju.tv

Boris Bueno Camacho

– Evistas ratifican que su líder no asistirá al ampliado del Pacto de Unidad

En declaraciones a la prensa paceña, diputados del ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS) confirmaron que Evo Morales no tomará parte del ampliado nacional del Pacto de Unidad del MAS que se celebrará este domingo en la sede de la CSUTB. En primera instancia, el diputado Ramiro Venegas anunció que su líder no acudirá y calificó el encuentro como uno que “no representa” a las bases. El legislador Pacífico Choque también aseveró que Morales no concurrirá a la convocatoria de dirigentes que, según él, no están inscritos en el MAS. También, señaló que, si el partido pierde su personería jurídica, el Gobierno y los arcistas serán los responsables.

– Lucho Arce pide a los interculturales recuperar el Instrumento y dice que nadie puede creerse dueño del MAS

El presidente Luis Arce Catacora hizo un llamado este sábado a los interculturales reunidos en su primer ampliado en la ciudad de Trinidad, para recuperar el instrumento político, enfatizando que nadie puede considerarse dueño del del MAS-IPSP, sino que pertenece a las organizaciones sociales fundadoras del partido. Este encuentro se celebra en un momento crucial dado el plazo impuesto por el Tribunal Supremo Electoral para que hasta el próximo lunes arcistas y evitas se pongan de acuerdo y emitan una convocatoria para elegir a su nueva dirección nacional. El ampliado elegirá al representante que asistirá al congreso del MAS convocado por el ala arcista.

– Resolución y un auto constitucional obligan a la Dirección Nacional del MAS a convocar a congreso en consenso con Kuno, Alavi y Quispe

La Resolución Constitucional N° 273/2023 y un Auto Constitucional de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz obligan a la actual Dirección Nacional del MAS a consensuar la convocatoria a un nuevo congreso con los ejecutivos de las organizaciones sociales matrices Quillermina Kuno (Bartolinas), Lucio Quispe (Csutcb) y Esteban Alavi (Interculturales), revela la Resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) TSE-RSP-ADM N° 0141/2024. Los tres ejecutivos acudieron a la sala constitucional porque la dirección no cumplió el artículo 13 del Estatuto del MAS que manda consensuar la convocatoria a un congreso con éstas.

– Presidente interino del TSE admite que un recurso puede frenar las elecciones judiciales y lo considera nefasto

El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas, admitió que es posible que una instancia judicial suspenda el proceso de las elecciones judiciales con un amparo, lo cual sería nefasto para el país. En una entrevista, el vocal que reemplaza a Oscar Hassenteufel, quien tomó vacaciones y dejó la presidencia momentáneamente, manifestó su preocupación y hasta su duda de que las elecciones judiciales puedan realizarse este año, debido a que sólo con la presentación de un recurso judicial se puede suspender el proceso. De hecho, hay amenazas de que esos recursos puedan presentarse en cualquier momento.

– Diputados no tratará cambios al proyecto de Ley de Pensiones hasta consensuar con movilizados

La Cámara de Diputados informó este sábado que no tratará el proyecto de modificación a la Ley de Pensiones mientras la Comisión de Planificación sostenga reuniones con los sectores movilizados. “La Cámara de Diputados no abordará el tratamiento legislativo del Proyecto de Ley N° 035/2023-2024 de Modificación a la Ley de Pensiones en tanto y en cuanto el presidente de la Comisión de Planificación de Diputados, Omar Yujra Santos, sostenga reuniones con los sectores movilizados, en aras de consensuar una norma que garantice la estricta observancia de los derechos fundamentales de las personas en nuestro Estado Plurinacional”, dice el comunicado.

– Carlos Mesa: «Sería ideal tener una política sin Evo Morales»

Carlos Mesa, expresidente de Bolivia y dirigente de Comunidad Ciudadana (CC), reflexionó sobre el panorama político boliviano sin la figura dominante de Evo Morales. Al ser consultado sobre la viabilidad de la política sin Morales, Mesa afirmó: “Por supuesto que sí, sería ideal tener una política sin él, para proyectar un futuro posible de tolerancia, pluralismo político, discurso plural y convicción en el respeto mutuo, alejado del discurso único y hegemónico”. Para Mesa, es imperativo trabajar en la construcción de un espacio político que promueva la integración y rompa con la polarización que ha marcado la escena política reciente.

– Con caminata, Vicente Cuéllar se presenta en La Paz con miras a las elecciones generales 2025

Este sábado, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, realizó una caminata por diferentes calles de la ciudad de La Paz presentándose con miras para las elecciones generales 2025. Repartiendo trípticos y volantes, luciendo una chamarra de color amarillo y con una guirnalda de flores, Cuéllar recorrió la zona de la Max Paredes, el Cementerio General y otras zonas. Junto a Cuéllar avanzó una banda de música y un grupo de personas portando la tricolor, pancartas y unas banderas de colores amarillo y violeta, que usa la denominada agrupación Cambio 25.

– FELCN encuentra congeladoras enterradas con droga en la Pampa de la Isla

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) llevó a cabo operaciones en la zona de la Pampa de la Isla, en Santa Cruz, donde descubrió una casa que albergaba partes de armas de fuego y dos congeladoras enterradas que contenían paquetes de cocaína. Los agentes ingresaron al inmueble tras un exhaustivo trabajo de recopilación de información. Durante la intervención, encontraron varias cajas de cartón que guardaban piezas de armas de fuego, así como un área donde estaban enterradas dos congeladoras que tenían 230 paquetes en forma de ladrillo que resultaron positivos en la prueba de campo de cocaína.

– Censo: El procesamiento de datos en Santa Cruz solo llegó al 18%

De acuerdo con el reporte del director departamental del Instituto Nacional de Estadística (INE) en Santa Cruz, Sabino Quisbert, el departamento cruceño tiene un 18% de avance respecto al procesamiento de datos del Censo de Población y Vivienda. Siendo el departamento más rezagado en este tema, sin embargo, aclaró que todas las acciones que se están ejecutando en la etapa post censal, están enmarcadas en el cronograma de avance. Por otra parte, el 30 de agosto que el INE entregará al Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que comprende los datos de población a nivel departamental y municipal, y en marzo de 2025 sobre las características de población y vivienda.

– Comisión del Senado aprueba crédito de $us 62 MM para ampliación de Línea Café de Teleférico

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores aprobó el jueves el proyecto de ley de financiamiento externo por $us 62 millones que será destinado para la ampliación de la línea Café de Mi Teleférico. La senadora Virginia Velasco (MAS) informó que esta norma no solo beneficiará a la población paceña porque es un atractivo turístico que permitirá que tanto ciudadanos bolivianos como extranjeros visite en la ciudad de La Paz para conocer la ruta del teleférico. El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, sostuvo que este proyecto tendrá un costo menor al realizado en el primer tramo de la Línea Café.