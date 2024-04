Retoman investigación del caso Terrorismo y Morales debe declarar si es citado

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Tres personas murieron en la intervención policial al hotel Las Américas en 2009. Foto: El Deber

Hotel Las Américas: Procurador le dice a Evo que aún nadie ha sido citado, pero todo boliviano está obligado a declarar al ser convocado; De tres organismos invitados como veedores para las judiciales, solo la CIDH acepta; y reunión sector salud y ALP: Llegan a preacuerdo y conforman mesas técnicas para ver jubilación forzosa. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Caso Terrorismo: Mariaca confirma la conformación de la comisión de fiscales

El fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, confirmó la conformación de la comisión de fiscales que se encargará de llevar adelante la investigación de las ejecuciones extrajudiciales en el operativo del Hotel Las Américas, que fue denunciado por el Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret) en Bolivia, en 2020. El representante del Ministerio Público aclaró que no se ha abierto otro caso con respecto a los hechos del 2009 en el Hotel Las Américas. Solo se trata de la reapertura, debido a la objeción que realizó el Defensor del Pueblo. “Se ha informado a los policías investigadores del caso para poder llevar adelante la investigación del caso», manifestó.

– Hotel Las Américas: Procurador le dice a Evo que aún nadie ha sido citado, pero todo boliviano está obligado a declarar al ser convocado

Tras conocerse que existe un proceso en marcha por las ejecuciones y torturas en el hotel Las Américas y las palabras de Evo Morales que desafió que si es convocado no asistirá a declarar, este lunes el procurador del Estado, César Siles, reiteró que el proceso fue reactivado, pero aún nadie ha sido citado a declarar. “Todo boliviano tiene la obligación de prestar su declaración cuando sea citado por autoridad competente, sea fiscal o judicial”, manifestó Siles. Las palabras del procurador se explican porque el domingo, cuando se supo que había un proceso en marcha, Evo Morales señaló que, aunque sea citado no iba a asistir a declarar e incluso desafío a que lo metan preso.

– De tres organismos invitados como veedores para las judiciales, solo la CIDH acepta

Ante la invitación de la Asamblea Legislativa a representantes de Naciones Unidas, la Unión Europea (UE) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que participen como veedores en el proceso de preselección con miras a las judiciales, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó este lunes que solo la CIDH anunció su cooperación técnica. “En el caso de la Unión Europea y Naciones Unidas, no cuentan con mecanismos para el acompañamiento a nivel de Asamblea. Ellos tienen misiones electorales para el día de la elección y para todo lo que tiene que ver con el día de la votación de las personas”, dijo.

– Reunión sector salud y ALP: Llegan a preacuerdo y conforman mesas técnicas para ver jubilación forzosa

El sector de salud y la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados llegaron este lunes por la tarde a un preacuerdo y decidieron conformar mesas técnicas para tratar Proyecto de Ley 035, de modificación a la Ley de Pensiones, informó el presidente de esa instancia legislativa, diputado Omar Yujra. No obstante, los profesionales condicionan paralizar el tratamiento. “Hemos llegado a un preacuerdo de establecer una mesa técnica en la Asamblea Legislativa, para abordar los alcances del proyecto de ley 035. Creo que es una buena noticia tanto los sectores que han estado movilizados y hoy nos han escuchado los pormenores de la propuesta de norma”, señaló.

– Por demora en aprobación de créditos en la Asamblea, Bolivia pagará mayores intereses

Ante la demora en la aprobación de financiamiento externo por parte de la Asamblea Legislativa, el Gobierno advirtió que el país pagará mayores recursos por concepto de interés, toda vez que estos proyectos ya fueron aprobados por los organismos internacionales. El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, sostuvo que, por ejemplo, el proyecto de ley de electrificación rural enviado a la Asamblea Legislativa hace más de cinco meses fue aprobado por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una tasa de interés del 4,8% y a marzo subió a 5,4%. “Cada día que pasa los intereses suben”, explicó la autoridad.

– Gobierno argentino declara máxima alerta en la frontera con Bolivia por su vínculo con Irán

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, informó este lunes que existe un máximo nivel de alerta en su frontera con Bolivia, tomando en cuenta el vínculo boliviano con Irán a nivel militar. La alerta surge después del ataque iraní a Israel, país que es aliado del Gobierno de Javier Milei. “Nuestra frontera con Bolivia, que es una frontera importante, que es donde nosotros tenemos hoy el máximo nivel de alerta y de seguridad del país, porque ha habido un memorándum firmado por Bolivia e Irán”, dijo Bullrich en entrevista con La Nación Más. La ministra argentina señaló que incluso habría presencia de las fuerzas de élite iraníes, denominadas Quds.

– Hallan más de 200 kilos de droga en una vivienda de la Pampa de la Isla, en Santa Cruz

Un operativo tuvo lugar el pasado 11 de abril, en la zona de la Pampa de la Isla, en la capital cruceña, donde se halló droga y armas de grueso calibre. No hay aprehendidos, pero están realizando investigaciones por parte del Ministerio Público. En el interior de la vivienda había 230 kilos de droga, que estaban enterradas en el patio. Mientras que encontraron 30 armas de grueso calibre incompletas dentro de una caleta. Roger Mariaca, fiscal departamental, expuso que no hay personas aprehendidas dentro de este caso. Durante el operativo no hallaron a ninguna persona dentro del inmueble ubicado en la zona de la Pampa de la Isla.

– Tras ocho años, hallan a un joven desaparecido enterrado en la casa de su madre

Luego de ocho años sin rastros de él, Iván fue encontrado sin vida. El joven de 15 años estaba reportado como desaparecido desde 2016, pero no estaba en un sitio desconocido o lejano; su cuerpo fue hallado enterrado en la casa de su madre, ubicada en la zona San Roque de El Alto. “La investigación nos ayudó a deducir que se tenía que realizar la búsqueda en el domicilio de la madre del menor, la misma que en esta ocasión ya se encuentra aprehendida”, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) El Alto, Carlos Ibarra. Iván tenía 15 años cuando fue reportado como desaparecido el 2016. Se encontró el cuerpo enterrado en el patio.

– Trabajan en eliminar condición de 72 horas de desaparecida antes de iniciar búsqueda fiscal

La Dirección General de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas trabaja en una nueva norma para que la Fiscalía reciba las denuncias sobre personas desparecidas, independientemente, si son mayores y menores e inicie las investigaciones, y no espera previas 72 horas, informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos. “Esta norma de 2008 (Ley 3933) establece el procedimiento, pero solo para menores de edad (con denuncia de desaparecido)”, explicó. La normativa actual establece 72 horas de espera antes de activar una denuncia ante una desaparición, pasado ese tiempo recién pasa a conocimiento del Ministerio Público para que se abra caso.

– Denuncian que una marca italiana monopoliza y afecta el precio de la lana de vicuña de Bolivia

Emprendedores bolivianos denunciaron que la marca italiana Loro Piana, de ropa de “hiperlujo”, tiene prácticas de monopolio y presiona a la Asociación Comunitaria para la Comercialización de la Fibra de Vicuña de Bolivia (ACOFIVB) a venderle a precios por debajo del mercado, pese a que el precio que ofertó era inferior al que propusieron varios de los participantes. Loro Piana se llevó los 2,179 kilos de fibra de vicuña pagando a razón de 393 dólares por kilogramo, pese a que había otras dos propuestas que superaban los 400 dólares. Se presume que la empresa italiana presionó a la ACOFIVIB con el argumento de comprar todo o no comprar nada.