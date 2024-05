Exministro Ríos advierte que reservas de gas se agotarán si no hay exploración

La exautoridad señala que debe trabajarse en un nuevo marco jurídico que permita la participación de empresas privadas en la exploración

El ex ministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, aseguró que la confesión hecha por el presidente, Luis Arce Catacora, sobre la escasez de gas y la disminución de los ingresos para el país no es una sorpresa, porque desde el año 2013 se constató que la producción de hidrocarburos languidecía y requería una reacción más rápida de los gobernantes.

“El año 2013 nos dimos cuenta que los campos que habían sido descubiertos 20 a 25 años atrás comenzaron a declinar y varios analistas y varios de nosotros que analizamos el tema técnicamente pedíamos que se haga algo para reponer esas reservas que estábamos vendiendo a excelentes precios tanto al mercado argentino como a Brasil, pero también aumentando la demanda de nuestro mercado interno; no solo declinaba la producción del gas natural, sino también del condensado”, recordó.

Ríos aseguró que el país está en la transición de ser un país exportador de energía con elevados impuestos a un país importador con altos subsidios lo que denominó como el agujero negro energético deficitario que se avecina y ‘se traga’ parte de los dólares; también recordó que esto se agrava porque las exploraciones efectuadas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fueron infructuosas ya que dieron como resultado el hallazgo de pozos secos.

“Lo primero que hemos hecho es darle un golpe a la exploración con la aprobación de la Ley 3058, esa ley que elevó los impuestos más allá de lo debido; las empresas que estaban en Bolivia se quedaron para explotar lo descubierto, pero no han hecho inversiones en la búsqueda de nuevos campos, de nuevas estructuras que puedan reponer el gas, el condensado y el petróleo que veníamos utilizando”, afirmó.

Asimismo, cuestionó los impuestos y cargas adicionales que conllevó la nacionalización de los hidrocarburos lo que ahuyentó a las empresas internacionales a trabajar en el país; además del precio del barril contemplado en el mercado interno que es de 27 dólares frente a los 85 dólares que tiene en la actualidad en el contexto internacional, lo mismo sucede con el gas que en el país está a 1 dólar el millón de BTU (Unidad Térmica Británica) y a 8 dólares cuando se exporta a Brasil o Argentina.

“Hay un fuerte subsidio, entonces, invertir para una actividad de riesgo donde tengo que perforar tal vez cuatro o cinco pozos para encontrar un campo productivo; con esos elevados impuestos y con ese subsidio al mercado interno no cierra la ecuación económica; entonces, no ha habido la capacidad de decir se están agotando nuestros campos, qué hacemos para perforar masivamente y retomar un poco con capital privado, el problema es que creyeron que esa actividad la podía hacer solo YPFB y no es así”, recordó.

El exministro recomendó que se debe trabajar en un nuevo marco jurídico para el sector de hidrocarburos que contemple incentivos para que el sector privado participe en la exploración, porque, caso contrario, el país se quedará sin gas el año 2028 si no se encuentran nuevos reservorios.