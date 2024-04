Santa Cruz: formalizan denuncia contra asambleísta de Creemos acusada de extorsión

La víctima denuncia que la asambleísta Shirley Yanet H.M. le exigía pagos mensuales para mantener su cargo en la Gobernación.

Fuente: El Deber

La asambleísta de Creemos, Shirley Yanet H.M., se encuentra bajo investigación por un presunto caso de uso indebido de influencias y beneficio en razón del cargo. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía este jueves, 18 de abril, por el abogado Eduardo Arias en representación de Verónica Vaca, que asegura haber sido víctima de extorsión por la asambleísta.

«Hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía por el presunto delito de uso indebido de influencias y beneficio en razón del cargo contra la asambleísta Shirley Yanet H.M.», afirmó Arias.

«Ella me contactó a través de una colega diciendo que necesitaban un arquitecto para un cargo en la Gobernación», explicó Vaca.

La víctima afirma que la asambleísta le ofreció un sueldo de aproximadamente Bs 6.400; sin embargo, una vez que ingresó a trabajar, comenzó a descontarle dinero de su salario. «Los dos primeros meses me descontaba Bs 3.000 y de ahí en adelante 700 bolivianos», detalló Vaca.

«Cuando me negué a seguir pagando, me despidieron sin ninguna notificación«, agregó la víctima. Vaca asegura que intentó presentar una denuncia en la Gobernación, pero que no recibió respuesta hasta que el concejal Juan Carlos Medrano hizo público el caso.

Tras la reciente atención mediática, Vaca aseguró que la asambleísta, a través de terceras personas, la contactó para que desista de su denuncia. «Me dijeron que desista, que me iban a devolver la plata«, contó Vaca. Sin embargo, ella está decidida a continuar con el proceso legal y recuperar el dinero que le fue extorsionado.

Registro en las oficinas de la Gobernación

Como parte de la investigación, la Fiscalía Anticorrupción realizó el miércoles un registro en las oficinas de la Gobernación de Santa Cruz. El objetivo de este registro era formalizar las pruebas y obtener más información sobre el caso.