Harvey Weinstein regresó a un tribunal tras anularse su condena por violación en Nueva York

El ex productor de cine entró a la sala sentado en una silla de ruedas para saber si volverá a ser juzgado por una agresión sexual en 2006.

El ex productor de cine Harvey Weinstein comparece en el Tribunal Penal de Manhattan para su primera aparición pública desde que un tribunal de apelaciones anuló su condena por delitos sexuales en Nueva York este 1 de mayo de 2024 (REUTERS/David Dee Delgado)

Fuente: Infobae

El ex productor de cine Harvey Weinstein llegó a un tribunal de Manhattan este miércoles, su primera aparición desde que su condena por violación en 2020 fue anulada por un tribunal de apelaciones la semana pasada.

Weinstein, vestido con un traje azul marino, estaba sentado en una silla de ruedas empujada por un oficial de la corte mientras entraba en la audiencia preliminar en Manhattan que se espera que incluya la discusión de pruebas, programación y otros asuntos, según el abogado de Weinstein, Arthur Aidala.

Aidala dijo que Weinstein asistirá a la audiencia, a pesar de que el hombre de 72 años ha estado hospitalizado desde poco después de su regreso al sistema penitenciario de la ciudad el viernes desde una prisión del norte del estado. Ha dicho que Weinstein, que tiene problemas cardíacos y diabetes, estaba siendo sometido a pruebas no especificadas debido a sus problemas de salud.

La oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha dicho que está decidida a volver a juzgar el caso contra Weinstein. Los expertos legales dicen que ese puede ser un largo camino y que se reduce a si las mujeres a las que se acusa de agresión están dispuestas a testificar de nuevo. Una de las mujeres, Mimi Haley, dijo el viernes que todavía estaba considerando si testificaría en un nuevo juicio.

Imagen de archivo: Harvey Weinstein llega a una corte de Manhattan cuando continuaban las deliberaciones del jurado en su juicio por violación en Nueva York el 24 de febrero de 2020 (Foto AP/John Minchillo)

Aidala dijo el sábado que planea comunicar al juez que cree que el juicio podría celebrarse en cualquier momento después del Día del Trabajo.

El otrora poderoso jefe de los estudios de cine también fue condenado en Los Ángeles en 2022 por otra violación y aún está sentenciado a otros 16 años de prisión en California.

En el caso de Nueva York que ahora se anula, fue condenado por violación en tercer grado por un ataque a una aspirante a actriz en 2013, y por forzar a Haley, una antigua asistente de producción de “Project Runway”, en 2006. Weinstein se había declarado inocente y mantenía que cualquier actividad sexual fue consentida.

The Associated Press no suele identificar a las personas que denuncian agresiones sexuales a menos que consientan en ser nombradas, como ha hecho Haley.

Tarana Burke, fundadora y líder del movimiento #MeToo marcha con activistas en la sección Hollywood de Los Angeles el 1 de noviembre 2017 (Foto AP/Damian Dovarganes)

El jueves, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló su condena en una decisión de 4-3, borrando su sentencia de 23 años de prisión, después de concluir que un juez de primera instancia permitió a los miembros del jurado ver y escuchar demasiadas pruebas no directamente relacionadas con lo que se le acusaba.

La sentencia conmocionó y decepcionó a las mujeres que celebraron logros históricos durante la era del #MeToo, un movimiento que marcó el comienzo de una ola de denuncias por conducta sexual inapropiada en Hollywood y más allá.

(Con información de AP)