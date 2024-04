“Son como taxis caros”: Hay ambulancias sin equipamiento ni personal idóneo

Así lo señalan afectados de accidentes y también el representante de la Asociación de Paramédicos de Santa Cruz, que, por otra parte, piden ser tomados en cuenta por el Sedes en la certificación del personal de las ambulancias. que no fueron tomados en cuenta.

Mariana S., una ciudadana que sufrió un accidente de tránsito y que padeció que lleven a su madre a una clínica lejana y trasladen a sus niños en una ambulancia sin compañía de ningún familiar, también contó que las ambulancias no tenían personal idóneo. “´Había un chofer y otra persona, que no sé si tenía conocimientos de primeros auxilios porque no siguieron ningún protocolo ni prestaron ninguna asistencia, solo nos subieron a las ambulancias”, relató.

Una vez adentro, se percataron que las ambulancias estaban en mal estado y solo tenían una camilla. “No tenían ni un botiquín, ni siquiera una curita, nada, para prestar primeros auxilios. Al final, lo que se paga por el servicio, más Bs 600, en un vehículo que no tiene equipamiento, es como pagar por un taxi caro, nada más”, afirmó.

Hugo Vargas, representante de la Asociación de Paramédicos, filial Santa Cruz, señala que efectivamente, algunas empresas de ambulancias, tienen sus unidades “con una camilla, un inmovilizador y con suerte un tanque de oxígeno”, y nada más. Además, señaló, el personal no es necesariamente el idóneo, pues no hay un control ni una acreditación de que sean paramédicos.

Precisamente por esto, Vargas señala que el Sedes debe tomarlos en cuenta en el registro y certificación de que el personal de asistencia que está en las ambulancias, efectivamente sean paramédicos. “Hay casos en que agarran a cualquier persona y los ponen en una ambulancia para atender a los heridos, sin que tengan el más mínimo conocimiento y mucho menos preparación. Esto lo hacen porque algunos dueños de ambulancias les una mínima cantidad y no lo que cobra un profesional”, aseveró.

Control de clínicas y tarifas excesivas

Jaime Bilbao, director del Sedes, señaló que algunas ambulancias y clínicas propietarias de esos vehículos cobran tarifas excesivas para el traslado de pacientes también serán sancionadas. Además de las ambulancias, las clínicas también están sujetas a nuevas regulaciones. Tienen hasta el 15 de mayo de 2024 para obtener o renovar sus permisos de funcionamiento. Las sanciones pueden incluir la suspensión de operaciones por 10 a 15 días o incluso la inhabilitación total de la clínica.

Con estas medidas, el Sedes busca garantizar la seguridad y calidad en el servicio de ambulancias y clínicas. Jaime Bilbao enfatizó que no se permitirá que las ambulancias compitan por pacientes ni que las clínicas cobren tarifas excesivas por el traslado, asegurando que el bienestar de los pacientes es la máxima prioridad.

Las empresas de ambulancia que no cumplan con estos requisitos legales se enfrentan a multas y sanciones que van desde la suspensión temporal de 10 a 15 días hasta la inhabilitación permanente de la ambulancia. Además, el Sedes coordina estas acciones con el Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz, que colaborará en la implementación de las sanciones.