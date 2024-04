TED deja al TSE el control al congreso del MAS Tarija

ECOS DE TARIJA

La facción arcista del Movimiento al Socialismo (MAS) en Tarija, ha convocado para este sábado, a partir de horas 08.00 en el Coliseo 15 de Noviembre, a sus bases a un congreso departamental para elegir la nueva dirección. Sin embargo, el Tribunal Electoral Departamental (TED) señaló que no recibió ningún instructivo para supervisar este evento, por lo que dejó entrever que la responsabilidad recae sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ya que se trata de un partido político de alcance nacional.

El presidente del TED, Marco Aguirre Saavedra, detalló que el MAS, al ser una organización política de alcance nacional, todas sus actuaciones deben ser supervisadas y controladas por el TSE, ya que el TED no tiene tuición sobre este tipo de partidos políticos. A no ser que el órgano electoral nacional le delegue esa responsabilidad.

“Según los procedimientos del Órgano Electoral es la organización política a través de su delegado el que hace conocer al TSE las acciones, congresos, asambleas, etc., que se desarrollan en todo el territorio. El TSE una vez conocido los requisitos y aplicado todo el procedimiento, ya determina si los acompañamientos, y cuando no tienen la capacidad logística o personal que llegue desde La Paz, nos emiten un instructivo para que nosotros realicemos el acompañamiento, pero como les decía, hasta el momento no hemos recibido ninguna nota del TSE”, explicó.

Consultado si este evento del MAS en Tarija sería ilegal, Aguirre evitó entrar en polémica, argumentando que los militantes tienen su propia democracia interna y sus estatuto establece sus atribuciones las características que deben cumplir sus eventos políticos.