La Paz: Trabajadores municipales protestan por tercer día consecutivo y el diálogo avanzó en dos de 10 puntos

En la reunión del martes avanzaron en dos puntos.

“(Se avanzó) en la estabilidad laboral y en la no persecución a los sindicatos que piden respeto (en los pedidos que) son derechos adquiridos; hay bonos 16 de julio que no se les ha pagado”, informó el secretario de Hacienda de la Central Obrera Departamental de La Paz, Iván Cáceres, quien lideraba este miércoles una marcha de los trabajadores municipales en el centro paceño.

Precisó que la tarde noche del martes se avanzó en dos de los 10 puntos. “En esta reunión de los 10 puntos solamente se aprobaron dos y lamentablemente la Alcaldía se ponía intransigente (en la negociación) con temas laborales, son temas que atingen al trabajo municipal, son laudos ganados y la Alcaldía hace caso omiso”.

Cáceres afirmó que los trabajadores municipales también piden la presencia del alcalde Arias en las reuniones y advirtió que, si el burgomaestre no está en las mismas, los movilizados advirtieron que radicalizarían sus medidas.

“No está el Alcalde en La Paz y queremos sí o sí el diálogo con el Alcalde, lamentablemente esa negligencia del Alcalde, queriendo salir creo del departamento, eso genera que vamos a seguir con la movilización y seguramente vamos a masificar y de no darse esta semana la solución vamos a convocar a un ampliado para determinar que otros sectores se sumen y así vamos a masificar; no da la solución y él mismo (Arias) está haciendo el perjuicio a la población”, dijo Cáceres a Brújula Digital.

El director de Gobernabilidad de la Alcaldía de La Paz, Gonzalo Barrientos, informó el martes sobre el avance de los puntos demandados. “Llevamos cuatro horas de diálogo con los representantes de la COD y los sindicatos (de trabajadores municipales). Es importante resaltar que la anterior semana hicimos llegar una invitación a los compañeros de la COB y es por eso que se está llevando adelante este diálogo (…). Son 10 puntos planteados y estamos en el segundo punto”.

Los otros ocho puntos son: cese de procesos penales a dirigentes y afiliados, estabilidad laboral, atención del pliego petitorio sectorial, intromisión sindical, alejamiento de los directores que ocasionaron el conflicto, dejar sin efecto el descuento por los dos días de bloqueos, contrato de La Paz Limpia, dimisión del acoso y hostigamiento laboral y cumplimiento de los derechos laborales adquiridos, según reporte de Amun.

Del diálogo del martes participaron la representación de los trabajadores de nueve sindicatos municipales entre los que se encuentran los trabajadores municipales, del PumaKatari, Guardia Municipal, constructores Edmme, Emavías, trabajadores en construcción, Terminal de Buses, relleno sanitario de Sak’a Churu, La Paz Limpia. Las bases paralizaron el centro de la ciudad por segundo día consecutivo.

Barrientos informó que la comuna garantiza estabilidad laboral y fuero sindical. “Se planteó algunas preocupaciones de los dirigentes respecto a la estabilidad laboral y el Gobierno Municipal garantiza la misma para todos los trabajadores. Es más, el Gobierno Municipal es el que genera estabilidad. Lo propio sucede con el fuero sindical y también se está presentando algunas demandas sectoriales de los sindicatos que las estamos trabajando”.

Ratificó que se procederán con los descuentos por los días no trabajados. “Todos debemos cumplir y hacer cumplir la Constitución. La ley establece que si uno acude a su trabajo merece su remuneración y quien no lo hace la respuesta es obvia. No sólo en instituciones públicas sino en la Gobernación y el Gobierno nacional. En ministerios, si alguien no va a trabajar se produce el descuento correspondiente. Por tanto, todos somos iguales ante la ley”.

