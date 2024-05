Tras las declaraciones del domingo del presidente Luis Arce, cuando afirmó que el país ya no tenía de dónde sacar plata, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó que Bolivia no está mal, pero que podría estar mejor si la Asamblea aprueba los créditos externos.

“Nosotros le estamos mostrando un crecimiento, les estamos mostrando indicadores, no nos inventamos las cifras. Es cierto, podríamos estar mejor si todos pensáramos en la población boliviana, pero no tenemos ese escenario. Sin embargo, no estamos mal, estamos llevando adelante estos indicadores”, expresó en conferencia de prensa.

Sumada a las declaraciones de Arce, la agencia calificadora Moody’s bajó el fin de semana la calificación a Bolivia. Esto podría indicar que es un país sin muchas garantías para las inversiones extranjeras.

Por lo mismo, la oposición y el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) fustigaron la gestión de Arce. Afirmaron que el país enfrentaba una crisis económica.

Asamblea

“Un llamado a los diputados y a los senadores que dicen estar preocupados por la economía, que sean consecuentes y vamos trabajando todos en el mismo camino (…). Veremos cómo cambiamos aún más nuestra situación económica, que es la que nos tiene que preocupar en este momento”, consideró en Bolivia Tv.

De acuerdo con el oficialismo, en la Asamblea se encuentran “bloqueados” más de $us 900 millones. Debido a un acuerdo entre la oposición, Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y los legisladores evistas del MAS.

Los mismos no pretenden aprobar ningún proyecto, en tanto no se traten los proyectos de ley 073 y 075, sobre los plazos procesales de los magistrados y consejeros prorrogados.

Sin embargo, el acuerdo firmado el 2 de febrero, que viabilizó la realización de elecciones judiciales, establece que los proyectos de ley 073 y 075 serán tratados una vez se aprueben al menos cuatro de los siete proyectos de ley para la contratación de créditos externos.

Asimismo, Alcón reconoció que el tiempo de bonanza económica que se vivió durante el auge de las exportaciones de gas se acabó, al igual que las reservas.

Sin embargo, informó que se realizarán más de 40 exploraciones para hallar nuevas reservas de gas.