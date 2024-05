Alcalde paceño denuncia que hay una red que se apropia de inmuebles públicos y privados

El ‘triángulo de corrupción’ está conformado por quienes toman los predios, dirigentes vecinales que refrendan su condición de propietario y funcionarios de la ATM

Arias habla sobre el ‘triángulo de corrupción’ identificado. Foto: GAMLP

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

El alcalde de La Paz, Iván Arias, denunció este miércoles la existencia de una red de corrupción que se apropia de bienes inmuebles, tanto públicos como privados, mediante el registro de esos predios en instancias ediles para pagar tributos. Advirtió que este ‘triángulo de corrupción’ está conformado por personas que se adueñan de una casa o terreno, la junta de vecinos que avala esa posesión ilegítima y malos funcionarios ediles que autorizan esta apropiación.

El burgomaestre paceño se refirió a los pasos que siguen estos grupos para hacerse con esos bienes, empieza por la toma de un predio municipal o un inmueble privado; después, el avasallador se contacta con la junta de vecinos para que refrende que vive en esa casa y, por último, se dirige a un funcionario de la Administradora Tributaria Municipal (ATM) para que le de el visto bueno para cancelar el impuesto sin ser el propietario del lugar que habita. Así consolida su derecho propietario.

“Este es el triángulo de la corrupción, de la usurpación y de la apropiación indebida de bienes inmuebles públicos y privados, más de 15 mil predios. Este descubrimiento que hizo la ATM el año 2022, nosotros lo denunciamos, esta triangulación. Tenemos los nombres de los predios, los tenemos ubicados, tenemos los nombres de los funcionarios, pero hemos tenido que reconstruir como Frankenstein la documentación. Hoy está en auditoría y en algunos casos ya estamos en procesos penales”, explicó Arias.

El burgomaestre paceño resaltó en 2022 la ATM denunció esa apropiación de áreas municipales vacías, donde ciertas personas toman los terrenos, construyen y en coordinación con las juntas de vecinos obtienen el aval para habitar un inmueble que no les pertenece. Se identificaron 15.417 predios cuyos habitantes se beneficiaron desde el 2012 de un registro ilegal que les permitía pagar impuestos, lo que no otorga el derecho propietario del bien inmueble.

“¿Con qué documento se han registrado? el carnet de identidad, una certificación de la junta de vecinos sobre la posesión sobre la vivencia del tercero interesado y un plano a mano alzada. Este caso, lo hemos denunciado el año 2022 y lo hemos presentado también públicamente en el Palacio Consistorial”, dijo la directora de la ATM, Noemí Lastra, a tiempo de indicar que los predios intervenidos en la pasada jornada en la avenida Del Libertador forman parte de esta lista.

Por su parte, la directora Jurídica de la Alcaldía, Amparo Morales, puntualizó que en el caso de los predios intervenidos en la Av. Del Libertador, desde febrero de 2023 se hizo la notificación a las familias que habitaban estos terrenos y casas, con el fin de que presenten documentación de derecho propietario, hecho que no ha ocurrido.

“Hasta el día de ayer, hasta en la noche, hemos pedido que exhiban sus documentos de propiedad y no nos los han presentado oficialmente. Eso demuestra por qué durante muchos años no han podido regularizar su derecho propietario, porque no son propietarios de ese inmueble. Esa zona está registrada a nombre del Gobierno Municipal de La Paz hace muchos años”, expresó Morales.