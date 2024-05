Alertan que la ley de elecciones judiciales pasó por revisión constitucional y no puede ser anulada

La Comisión Mixta de Constitución informó que tres instancias judiciales revisaron la constitucionalidad de la Ley 1549 de convocatoria a las elecciones judiciales e hicieron recomendaciones que fueron subsanadas para la aprobación de la norma y ahora, que el proceso de preselección de candidatos se encontraba en la recta final, no corresponde su anulación como dispuso una sala constitucional de Pando. La Comisión Mixta de Constitución. Foto: RRSS

“Ahí (cuando se hizo la revisión) nos tendrían que haber dicho que esta Ley 1549 es inconstitucional y por ende tendríamos que rehacer. Sin embargo, ellos nos dieron las observaciones, nosotros las subsanamos y avanzamos con el proyecto de ley. A estas alturas no pueden negarla después que la aprobamos por unanimidad en la Asamblea Legislativa”, informó el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas.

La afirmación de Rejas surge después que la Sala Constitucional Primera de Pando remitió a la Asamblea Legislativa la resolución que anula las elecciones judiciales, en cuya fundamentación se dice que no se habría respetado la igualdad de las personas; en este caso de indígenas y mujeres.

“La Ley 1549 establece (la igualdad de) genero, indígena o auto identificación, no se está pisando la Constitución. Ellos (los vocales de Pando) están interpretando de una y otra manera con el fin de obstaculizar el proceso electoral. Estos operadores de la justicia quieren paralizar todo y que no haya elecciones judiciales. Nosotros fuimos claros, detrás de todo esto están los autoprorrogados, los magistrados que supuestamente están en estos momentos pisoteando la constitución”, afirmó.

La notificación de Pando llegó a la Asamblea Legislativa este martes a las 15:00 y luego de una semana que se hubiera emitido la resolución. “Vemos con preocupación que estos vocales del departamento de Pando cometieron un atropello a la CPE, pisotearon los derechos constitucionales a más de 400 postulantes que en estos momentos están en carrera”, complementó Rejas.

En tanto que el presidente de la Cámara de Diputados, el arcista Israel Huaytari, dijo el martes que, si existiera un argumento técnico jurídico, podría quedarse el “proceso en foja cero”, pero afirmó que esto queda en las manos de las comisiones. “Esta presidencia no respalda a los prorrogados, nosotros siempre hemos dicho que se debe respetar la Constitución Política del Estado (CPE) y eso está en manos de la Comisión Mixta”, reiteró.

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución dijo que emitirán un informe que lo elevarán al presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, para que, en el transcurso de los siguientes días, y “lo más antes posible” convoque a una asamblea para definir el proceso de preselección. “La Asamblea es la que debe definir el procedimiento a seguir”, precisó.

El senador Santiago Ticona de Comunidad Ciudadana dijo que le llama mucho la atención que el vicepresidente Choquehuanca “constantemente se anda escondiendo” cuando hay temas de importancia para el país.

“Nos dicen que está de viaje, pero lo cierto es que no quiere dar la cara a la población. No se olvide que usted (Choquehuanca) fue parte de la construcción de la Ley 1549 (de convocatoria a las elecciones judiciales). Esta ley pasó por control constitucional y hoy se esconde. No quiere dar la cara, no emitió ningún criterio al respecto de las elecciones judiciales”, declaró el legislador.

Para el senador Ticona, Choquehuanca “parece que está en contra de defender las competencias que tenemos como Asamblea Legislativa y apoya las acciones del ministro (de Justicia, Iván) Lima que quiere que se caigan estas elecciones judiciales”.

El diputado arcista Juan José Jáuregui descartó que el Ejecutivo esté detrás de esta determinación judicial. “Deja mucho que desear. Los miembros de la oposición están pretendiendo construir un escenario de responsabilidades al Ejecutivo con relación a lo que sucedió con las comisiones mixtas. Este hecho es ilógico, descontextualizado de la realidad de los acontecimientos”, afirmó.

Jáuregui consideró que “por responsabilidad de la bancada” solicitaron un cuarto intermedio hasta este miércoles “para revisar los fundamentos de la decisión que nos va a permitir enriquecer nuestro razonamiento, criterio y propuesta”.

