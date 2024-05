Arce propone 7 años de cárcel por ‘robos menores’ como de celulares

La norma fue enviada a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su tratamiento a la brevedad.

Fuente: Opinión

La mañana de este jueves, el presidente del Estado, Luis Arce, presentó el proyecto de ley denominado «Lo ajeno no se toca», que tiene el objetivo de endurecer la lucha contra la delincuencia y castigar a los antisociales captados en flagrancia con siete años de cárcel, que actualmente tiene una sanción máxima de dos años, lo que significa que no van a las penitenciarías.

“El Gobierno nacional tiene en su agenda velar por la seguridad del pueblo boliviano. Hemos visto y visitamos siempre nuestras ciudades, capitales de departamento, provincias, y este delito del robo menor, pero totalmente verificado hasta con cámaras, es absolutamente necesario combatirlo”, dijo Arce.

El Ministerio de Gobierno elaboró esta propuesta normativa debido al incremento de robos de celulares, mochilas y otros objetos personales que los ciudadanos experimentaron. Arce reflexionó sobre la frustración de las víctimas al no poder recuperar sus pertenencias, a pesar de haber identificado al responsable del delito.

“Exhortamos. Este es un trabajo que tenemos que hacerlo todos en conjunto, no solamente nuestra Policía, no solo los propietarios de los bienes, sino todos los bolivianos tenemos que contribuir para alejar los robos menores, que se dan día a día, y que parece que no fueran nada, pero a un compañero, a un hermano, familiar, el tener que comprar un nuevo celular, computadora o cualquier artefacto le cuesta”, expresó.

La norma fue enviada a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su tratamiento a la brevedad. Exhortó a los legisladores a dar luz verde para que los delincuentes sean juzgados y sentenciados en un proceso sumario y sin derecho a indulto.

El primer mandatario indicó que este proyecto de ley agilizará los procedimientos legales, reduciendo así las extensas audiencias judiciales que pueden prolongarse durante años, junto con la incertidumbre sobre si se alcanzará una solución o no.

“La población necesita justicia y justicia rápida. (…) Estos procedimientos, dada la flagrancia, las fotografías, cámaras, las pruebas fidedignas van a ser procesados en menos de 24 horas y vamos a tener ya a los culpables pagando sus penas en las cárceles nacionales”, aseguró Arce.

Con este proyecto de ley, se pretende promover entre la población una nueva percepción de los delitos, alejándose de la idea de que el robo es una opción de vida. Se busca aplicar sanciones severas a aquellos que cometan estos actos ilícitos, con el objetivo de fomentar la comprensión de que es fundamental buscar medios de sustento honestos y dignos, añadió Arce.