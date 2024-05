Asesinaron a Clemencio «Gringo» González, uno de los jefes narco más buscados de Paraguay: recibió 37 disparos

Era buscado por distintos delitos, entre ellos secuestros y asesinatos. Se lo consideraba el tercer capo más peligroso del país y estaba en una vivienda de Pedro Juan Caballero, una población fronteriza con Brasil

El presunto jefe narco Clemencio "Gringo" González





El Ministerio Público y la Policía Nacional de Paraguay informaron que el presunto jefe narcotraficante Clemencio ‘Gringo’ González, considerado el tercero más peligroso del país, fue asesinado este domingo en una ciudad fronteriza con Brasil.

El hombre, de 64 años, fue acribillado con al menos 37 disparos dentro de una vivienda en la ciudad de Pedro Juan Caballero (norte), según señaló en el canal local ABC el fiscal de turno Andrés Cantaluppi, quien no dio más detalles por cuestiones de reserva.

Por su parte, el director de la Policía del departamento de Amambay, Ignacio Muñoz, dijo que ya se inició la investigación para determinar a los autores del crimen.

Entregado por un allegado

La policía cree que un allegado de González lo entregó a un adversario que lo quería matar. “Alguien cercano a él tuvo que haber dado el dato de dónde se encontraba”, dijo Muñoz.

El funcionario no indicó no obstante a posibles sospechosos, pues “Gringo” tenía rivalidad con muchos criminales. “Inteligencia siempre recibió la información de que iba a ser encontrado, porque si no cobraba él, le cobraban”, dijo.

Los antecedentes del “Gringo”

El 22 de enero de 2021, tras permanecer unos seis años en la clandestinidad, González fue detenido por la Policía paraguaya en la frontera brasileña, zona en la que presuntamente operaba. La Policía llegó hasta él tras seguirle la pista a su hijo biológico, según informaron medios locales entonces. Sus hábitos propios de la edad le jugaron en contra, al igual que un reciente cuadro de covid-19, frustraron su intento de escape.

Al día siguiente fue trasladado por vía aérea desde Pedro Juan Caballero hasta Asunción en un gran operativo policial.

El hombre era buscado por distintos delitos, entre ellos secuestros y asesinatos.

No obstante, González obtuvo la libertad en junio de 2022 tras el sobreseimiento provisional por una causa que la Fiscalía paraguaya le había imputado en enero de 2015 por estar relacionado con la desaparición de 252 kilos de cocaína en una comisaria de Pedro Juan Caballero.

En esa ocasión, el Ministerio Público ordenó prisión preventiva para González, quien se encontraba prófugo.

Asimismo, en agosto de 2017 la Policía allanó un establecimiento ganadero de su propiedad en el que detuvo a 16 personas, 11 de ellas brasileñas y 5 paraguayas, relacionadas con el tráfico de drogas.

Su familia es conocida por el tráfico de drogas en la zona fronteriza: el “Gringo” es padre del presunto jefe narco, Charles González, quien también fue asesinado en septiembre de 2023.

“Gringo” era un hombre de perfil bajo hasta que su nombre fue conocido luego de un accidente y atentado en 2004. Ese año, un chofer que había protagonizado un accidente de tránsito en el que perdió la vida el supuesto narco Félix González, hermano de “Gringo”, fue secuestrado por cuatro sujetos. Horas después se encontró su cadáver con más de 50 impactos de bala.