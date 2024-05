Campesinos convocan a congreso y empieza la pugna por la dirección nacional del MAS-arcista

El pacto de unidad arcista pretende aplicar el estatuto evista para conformar su dirección nacional

Marco Antonio Chuquimia.

Fuente: El Deber

Un día antes de la inauguración del congreso del ala arcista del MAS los campesinos de la Csutcb sesionarán un solo día en congreso donde elegirán a su candidato a la dirección nacional del MAS-ala arcista, esa convocatoria dio el inicio a la pugna interna por elegir al próximo presidente del MAS.

Hasta el momento los designados y candidatos oficiales son: Fidel Surco por los Interculturales y Julia Ramos por las Bartolinas, falta el candidato de la Csutcb y se completará el trío de dirigentes que tomarán la dirección del ala arcista del MAS. Ahí empieza la pugna.

Según los propios dirigentes, aplicarán el estatuto del partido, es decir, el documento que fue elaborado por Evo Morales y aprobado en un congreso orgánico que se realizó en Lauca Ñ el 4 de agosto de 2021. El documento es el único que reconoce el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Otro grupo pretenden aplicar el estatuto de 2017.

Aunque este documento no establece quiénes tienen que ocupar los 16 cargos a disposición, Evo Morales siempre ocupaba la presidencia y las otras dos carteras más importantes entregaba a sus afines de los Interculturales y las Bartolinas, ahora es diferente y los tres grupos quieren la presidencia.

Una muestra fue lo ocurrido el fin de semana cuando convocaron a un “congreso de la unidad” en Tarija. El evento fue inaugurado por el Presidente Luis Arce que los invitó al congreso en La Paz. El encuentro acabó en golpes entre mujeres que incluso arrastraron por el suelo a Julia Ramos. La militancia urbana de Tarija rechazó que las tres organizaciones matrices se hagan cargo de la dirección departamental.

Para asumir alguna cartera se toma en cuenta la región, valle, altiplano y oriente, los dirigentes que sean nominados no pueden pertenecer a la misma región y deben rotar. No pueden ser nominados los ejecutivos de las organizaciones sociales; por tanto, los actuales dirigentes, Lucio Quispe (Csutcb); Esteban Alavi, Interculturales; y Guillermina Kuno, Bartolinas; no pueden postular a la presidencia.

Los impedimentos están en el propio estatuto del MAS

El artículo 24 señala que el dirigente que sea postulante a la presidencia debe ser militante masista y demostrar este extremo con documentos, la militancia debe ser de al menos 10 años; también debe tener vida orgánica, es decir, tuvo que ser dirigente departamental al menos una gestión y sus aportes al día.

Los dirigentes recordaron que tanto David Choquehuanca como Luis Arce nunca hicieron vida orgánica y por tanto no pueden ejercer la jefatura del partido, aunque pueden ser nominados a la reelección presidencial.

Los tres primeros cargos se reparten entre las tres principales organizaciones y las otras 13 carteras pueden ser ocupadas por otras organizaciones que estén afiliadas al MAS, como petroleros, mineros, cocaleros, obreros; pero en todos los casos no solo pertenecer a alguna organización, sino ser militante masista.

