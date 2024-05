Cuidado con las estafas en Redes Sociales: Un hombre en Santa Cruz perdió más de Bs 17 mil

Delincuentes hackearon la cuenta de un ingeniero reconocido en la ciudad para engañar a la víctima.

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

En un nuevo caso de estafa que se registra en la ciudad de Santa Cruz, un ciudadano fue engañado por delincuentes que hackearon la cuenta de Instragram de un reconocido ingeniero en la capital cruceña.

La historia comenzó cuando la víctima recibió una llamada de un amigo que le indicó que había una persona en Instagram que ofrecía dólares a un cambio de 7.05 bolivianos por dólar, una tasa muy atractiva en comparación con el mercado actual.

«En Instagram sale que es una persona conocida en Santa Cruz, por eso no desconfié», relató el hombre. «Me dijo que tenía 3000 dólares y me pregunta si me interesa cambiarlo a 7.05, a lo que respondo que ‘sí me interesa'», agregó.

Confiado en la aparente oferta legítima, el hombre realizó un primer depósito de 17.500 bolivianos. Sin embargo, al hablar con la persona, notó un acento extranjero que lo alertó.

«Me dice que me pasarán un número de teléfono al cual debo comunicarme para coordinar el cambio, y le digo ‘okay’. En ese momento, contacto a la persona que tiene un acento extranjero y me queda la espina por eso», enfatizó.

Tras darse cuenta del fraude, la víctima presentó una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y ahora busca desesperadamente recuperar el dinero perdido. Se sospecha que los delincuentes podrían tener conexiones en la cárcel de Palmasola, desde donde podrían haber organizado el plan para suplantar la identidad del ingeniero en Instagram.