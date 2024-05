El BCB debe $us 2.856 millones a los bancos y los devolverá en 2026

No obstante, el especialista Jaime Dunn , sostiene que esto es un intercambio de divisas en el que los bancos otorgaron sus dólares por encaje legal con la condición de que estos recursos sean devueltos por el ente emisor, situación que a la fecha no está sucediendo.

“Si el Banco Central no les devuelve esos dólares a los bancos, se podría interpretar que los dólares de los bancos han sido confiscados”, dijo el experto.

El DEBER también consultó a banqueros que pidieron no ser citados y confirmaron “ahora no hay dólares, entonces el Banco Central está reteniendo esa garantía, o sea, no puede pagar a los bancos esos dólares y ha ido postergando el pago de esos fondos”.