En Riberalta reina Reyi’s Fast Food

Reynaldo Medina Fernández es el propietario de Reyi’s Fast Food, el restaurante de Riberalta que ofrece almuerzos, hamburguesas, pizzas y un pique a lo macho fuera de serie. “Dos personas de Santa Cruz y de Cochabamba me dijeron que es el mejor pique macho que probaron en su vida”, señala. También se dedica al catering y atiende los eventos de la ciudad, que cada vez está más grande. “Nuestra idea es ofrecer platos a precios accesibles con mucha calidad”, señala. A eso se suma la atención personalizada de los clientes que asisten al restaurante. “El cariño por los clientes”.

Reynaldo estudio gastronomía en Santa Cruz, en un instituto privado. Pese a que costaba más de lo que podía pagar con como, hizo lo mejor que pudo para pasar clases allí. Así de grande era su necesidad de estudiar lo que le gustaba.

“A mí no me gusta cocinar, me encanta; es mi vida”, dice este hijo de familia panadero y madre cocinera. “Estoy muy orgulloso de lo que tengo, me ha costado mucho esfuerzo”, confiesa. “Por eso quiero que crezca”.

Reyi’s Fast Food es finalista del concurso Emprende Ideas en Pandemia de la Fundación Doria Medina. “Estar entre los primeros cien de los 2.400 participantes ya nos pareció increíble”, señala. “Estar entre los primeros 15 me puso la carne de gallina”.

Reynaldo saltó de su asiento cuando leyó su nombre en la lista de finalistas. Ahora debe preparar un plato con alimentos nacionales, como los que usa, provenientes de la Amazonia, para participar en la etapa final del concurso. No teme, porque tuvo experiencia como cocinero en Chile y Perú, donde incluso estuvo a cargo de la cocina de un restaurante. Así que se tiene confianza como cocinero, que ahora pone por completo al servicio del engrandecimiento de su querida Riberalta. “Que me digan que mi comida es sabrosa es el mejor piropo que puedo recibir”, explica.