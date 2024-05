Estos son los ganadores de los premios Pulitzer

Se destacó la labor de periodistas y trabajadores de los medios que cubren la guerra en Gaza. Además de honrar a los ganadores y finalistas en 15 categorías de periodismo, la Junta Pulitzer también reconoce el trabajo distinguido en áreas que incluyen libros, música y teatro.

Palestinos buscan víctimas en medio de profundos cráteres llenos de hormigón roto y metal retorcido, después de los ataques aéreos israelíes contra el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, el 31 de octubre de 2023 (REUTERS/Anas al-Shareef Ganador del Premio Pulitzer de fotografía de noticias de última hora)

Fuente: Infobae

Los premios Pulitzer se anunciaron el lunes, tradicionalmente el día más esperado del año para quienes esperan ganar el honor más prestigioso del periodismo impreso.

Además de honrar a los ganadores y finalistas en 15 categorías de periodismo, la Junta Pulitzer también reconoce el trabajo distinguido en áreas que incluyen libros, música y teatro. Los premios, que honrarán el trabajo de 2023, se anunciaron mediante transmisión en vivo a las 3 p. m., hora del Este.

The Associated Press ganó el lunes un premio Pulitzer en fotografía por su cobertura de la crisis migratoria global centrada en la frontera entre Estados Unidos y México, mientras que The New York Times y el Washington Post ganaron cada uno tres premios Pulitzer por su trabajo en 2023.

El Times y el servicio de noticias Reuters ganaron cada uno el Pulitzer por su cobertura del ataque de Hamas del 7 de octubre a Israel y sus consecuencias.

El prestigioso premio Pulitzer en servicio público lo obtuvo ProPublica por un informe que “traspasó el grueso muro de secreto” alrededor de la Corte Suprema de Estados Unidos al mostrar cómo los multimillonarios hacían obsequios y viajes a los jueces.

Los Pulitzer también otorgaron menciones especiales a periodistas y escritores que cubrieron la guerra en Gaza, y al fallecido crítico de hip-hop Greg Tate.

Honraron a los mejores en periodismo de 2023 en 15 categorías, así como ocho categorías de arte centradas en libros, música y teatro. El ganador del servicio público recibe una medalla de oro. Todos los demás ganadores reciben USD 15.000.

Los premios son administrados por la Universidad de Columbia en Nueva York, que ha sido noticia por las manifestaciones estudiantiles contra la guerra en Gaza. La junta del Pulitzer se reunió fuera de Columbia el fin de semana pasado para deliberar sobre sus ganadores.

Un soldado israelí asegura un túnel debajo del hospital Al Shifa, en medio de la operación terrestre del ejército israelí contra Hamás, en el norte de la Franja de Gaza, el 22 de noviembre de 2023. Se requieren fotógrafos de Reuters integrados en las Fuerzas de Defensa de Israel, como condición para su presencia. , para enviar esas imágenes para su revisión antes de su publicación. Las FDI no eliminaron ninguna foto de esta inserción (REUTERS/Ronen Zvulun Ganador del premio Pulitzer por fotografía de noticias de última hora)

La junta emitió un comunicado el jueves saludando a los estudiantes de periodismo de Columbia y otras universidades de todo el país por su trabajo cubriendo las manifestaciones en el campus.

Por primera vez, los Pulitzer abrieron la elegibilidad a compañías de radiodifusión y audio que también operan sitios de noticias digitales, como CNN, NPR y las cadenas de radiodifusión ABC, CBS y NBC. Sin embargo, el trabajo debe ser principalmente en periodismo digital.

La Escuela de Periodismo de Columbia también administra los premios duPont-Columbia, que reconocen el periodismo audiovisual y se entregan en invierno.

Los Pulitzer otorgan premios en efectivo y una medalla por su prestigioso premio al servicio público, ganado el año pasado por The Associated Press por su cobertura del asedio ruso a Mariupol en Ucrania.

Los Pulitzers también anunciaron que cinco de los 45 finalistas de este año utilizaron inteligencia artificial en la investigación y la presentación de informes de sus presentaciones. Fue la primera vez que la junta exigió a los solicitantes del premio que revelaran el uso de la IA.

Los premios se establecieron en el testamento del editor de periódicos Joseph Pulitzer y se otorgaron por primera vez en 1917.

Periodismo

Servicio público

-ProPública

Informes de noticias de última hora

-Redacción del Mirador Santa Cruz

Informes de investigación

-Hannah Dreier del New York Times

Los cuerpos de personas, algunos de ellos ancianos, yacen esparcidos fuera de un refugio antiaéreo después de una infiltración masiva de hombres armados de Hamas desde la Franja de Gaza, en Sderot, sur de Israel, el 7 de octubre de 2023 (REUTERS/Ammar Awad Ganador del Premio Pulitzer de fotografía de noticias de última hora)

Informes explicativos

-Sarah Stillman del New Yorker

Informes locales

-Sarah Conway del City Bureau y Trina Reynolds-Tyler del Invisible Institute

Informes Nacionales

-Redacción de Reuters

-Redacción del Washington Post

Informes internacionales

-Redacción del New York Times

Escritura de funciones

-Katie Engelhart, escritora colaboradora de The New York Times

Comentario

-Vladimir Kara-Murza, colaborador del Washington Post

Crítica

-Justin Chang del Los Angeles Times

Redacción editorial

-David E. Hoffman del Washington Post

Reportajes y comentarios ilustrados

-Medar de la Cruz, colaborador, The New Yorker

Fotografía de noticias de última hora

-Redacción de fotografía de Reuters

Fotografía destacada

-Redacción de fotografía de Associated Press

Informes de audio

-Redacción del Instituto Invisible y USG Audio

Aviva Adrienne Siegel, de 62 años, que fue liberada después de ser tomada como rehén durante el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre, saluda a los simpatizantes desde el autobús en el que viaja, en Ofakim, Israel, el 26 de noviembre de 2023 (REUTERS/Amir Cohen Ganador del premio Pulitzer por fotografía de noticias de última hora)

Letras y Drama

Ficción

-“La ronda nocturna” de Jayne Anne Phillips (Knopf)

Drama

-“Confianza primaria” por Eboni Booth

Historia

-“Sin derecho a una vida honesta: la lucha de los trabajadores negros de Boston en la era de la Guerra Civil” por Jacqueline Jones (Basic Books)

Biografía

-“King: Una vida” de Jonathan Eig (Farrar, Straus y Giroux)

-“Maestro esclavo marido esposa” de Ilyon Woo (Simon & Schuster)

Memorias o autobiografía

-“El verano invencible de Liliana: la búsqueda de justicia de una hermana” de Cristina Rivera Garza (Hogarth)

Poesía

-“Tripas: Poemas” de Brandon Som (Georgia Review Books)

No ficción general

-“Un día en la vida de Abed Salama: Anatomía de una tragedia en Jerusalén” de Nathan Thrall (Metropolitan Books)

Música

-“Adagio (For Wadada Leo Smith)” de Tyshawn Sorey, se estrenó el 16 de marzo de 2023 en el Atlanta Symphony Hall.

Citas especiales

-Greg Tate

-Periodistas y trabajadores de los medios que cubren la guerra en Gaza

(Con información de AP)