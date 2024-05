Congreso arcista: Evistas afirman que informe de la sala plena del TSE deja dudas

Advierten que permenecerán en estado de emergencia hasta que se conozca el informe final del Sifde.

eju.tv / Video: Kawsachun Coca

Lidia Mamani / La Paz

El abogado del equipo jurídico del Movimiento Al Socialismo (MAS), Wilfredo Chávez, enfatizó este jueves que se tiene muchas dudas sobre el reciente informe emitido por la sala plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sobre el congreso arcista, debido a que no se lo leyó en su totalidad y porque consideran que se continuarán haciendo algunas modificaciones

“El Tribunal Electoral no nos ha hecho conocer el informe completo, puede pensarse que están colocando un sinfín de argumentos aún a objeto de querer facilitar a estos señores alguna posibilidad, acudiendo a la Sala Constitucional o acudiendo a los autoprorrogados. Entonces, estamos en alerta permanente, para dar seguimiento a los pasos que van a seguir con este congreso anómalo e ilegal que se ha dado”, señaló Chavez.

Lea también:

Complementó y dijo que los argumentos que escucharon del TSE no son convincentes, porque los artistas no cumplieron con ningún requisito del Reglamento de Supervisión de Organizaciones Políticas, vigente por el TSE, en ninguno de sus artículos.

“Empero, no conocemos el informe del Sifde, pero se estaría dando por válida algunas cosas, pero los mismos no tienen ningún valor, porque lo primero que necesitaban era la firma del representante legal facultado para convocar o los agregados políticos como son el presidente y vicepresidente del MAS, si no cumples el primer requisito, no se ha cumplido lo demás”, enfatizó.

También agregó que ahora ven que hay un dueño del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático del Tribunal Supremo Electoral (Sifde), en referencia al vocal Gustavo Ávila, designado por el presidente Luis Arce, porque «usurpa funciones», por eso alertan a la población a que estén atentos y en estado de emergencia, hasta que se conozca en su totalidad el informe.