Fin del plazo, seis de 11 partidos nacionales realizaron congresos para nuevas directivas

Dos de las seis organizaciones nacionales que cumplieron con la exigencia, el Movimiento Tercer Sistema y Unidad Cívica Solidaridad, todavía tienen ‘pendiente’ el visto bueno del TSE.

Este domingo acaba el plazo para que las organizaciones políticas nacionales y departamentales presenten a sus nuevas directivas elegidas en congreso. De los 11 partidos nacionales, solamente seis (dos todavía en revisión) cumplieron con esta disposición.

En entrevista con LA RAZÓN, el secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Fernando Arteaga, señala que los que cumplieron plenamente son Unidad Nacional (UN), el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol) y el Movimiento Demócrata Social (Demócratas).

Mientras que Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y el Movimiento Tercer Sistema (MTS) llevaron a cabo recientemente sus cónclaves, sin embargo, aún tienen que pasar por el filtro de la revisión de los informes, o sea, “están pendientes”. “Entonces son seis los partidos que ya eligieron a su directiva”, remarca la autoridad.

DEJADEZ. El Movimiento Al Socialismo (MAS), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Frente Para la Victoria (FPV) son las organizaciones que pueden ser amonestadas por el incumplimiento de esta regla que da la tarjeta de participación para las elecciones primarias y las presidenciales del siguiente año.

Cuando se reciben tres amonestaciones del TSE, la sanción es la pérdida de la personería jurídica. Al respecto, el PDC y el MNR caminan al filo de la cornisa con dos amonestaciones, aunque Arteaga subraya que en el caso del Partido Demócrata Cristiano “hay un avance, porque logró la adecuación de su estatuto como primer paso”.

La no realización de congresos por parte de partidos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos es objeto de crítica. Esta semana, Tahuichi Tahuichi, vocal del TSE, objetó el desinterés imperante. “No lo han hecho, no lo hicieron; hubo una dejadez, nos hemos pasado de buenitos”, dijo en LA RAZÓN Radio.

Y la situación no cambia en los frentes políticos regionales. “Hemos tenido el reporte de que hay un alto número de incumplimiento en los departamentos. Eso ha preocupado mucho a la Sala Plena porque si bien se ha ampliado el plazo tres veces, en cuanto a las organizaciones departamentales, municipales, casi un 50% de estas agrupaciones no han cumplido, no han intentado ninguna actividad, ni siquiera un congreso fallido o una reunión, nada”, afirma Arteaga.

El secretario de Cámara subraya que desde el Tribunal Supremo Electoral se apuntó a una “flexibilidad” para que las tiendas políticas con personería jurídica lleven a cabo estos actos para la renovación de sus directivas, empero, no se obtuvo la respuesta esperada, por lo cual solo queda la aplicación de las amonestaciones legales.

Por ejemplo, al filo del plazo, el MAS intentará hoy definir a sus nuevos dirigentes nacionales, pero en medio de una incertidumbre de la legalidad del congreso en El Alto, ya que un fallo judicial tuvo que obligar al TSE para su supervisión “condicionada”, y porque el evento es organizado por uno de los dos bloques en pugna en este partido.

¿Una nueva ampliación? Ya se había hablado de una posición del tribunal electoral para esta semana, la cual aún no fue oficializada. Arteaga indica que ese tema está en manos de la Sala Plena, aunque adelanta que si se da, implicará “un plazo un poco menos largo” para las organizaciones políticas.

En Chuquisaca están 51 de los 155 frentes departamentales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene en su registro 155 organizaciones políticas departamentales, de las cuales una tercera parte se encuentra en Chuquisaca, con 51, entre partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originario campesino.

El siguiente departamento con más tiendas políticas es La Paz, con 31; le siguen Santa Cruz con 23, Cochabamba con 13, Tarija con 13, Oruro con nueve, Potosí con siete, Beni con cuatro y, finalmente, Pando con cuatro (revisar la infografía de la derecha).

En los partidos nacionales con personería jurídica, seis de 11 cumplieron con la renovación de sus directiva en congresos, lo cual les permite dar paso a las elecciones primarias internas y la posterior participación en las presidenciales de 2025. Similar situación acontece en las organizaciones políticas departamentales, lo cual inquieta al Órgano Electoral.

Así lo señala el secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, en entrevista con LA RAZÓN. “Hemos tenido el reporte de que hay un alto número de incumplimiento en los departamentos. Eso ha preocupado mucho a la Sala Plena porque si bien se ha ampliado el plazo tres veces, en cuanto a las organizaciones departamentales, municipales, casi un 50% de estas agrupaciones no han cumplido, no han intentado ninguna actividad, ni siquiera un congreso fallido o una reunión, nada”.

Hoy es el plazo para el cumplimiento de esta obligación, no hacerlo es objeto de amonestación, y a la tercera, el frente político pierde su personería jurídica. Eso no es todo, otro punto por el cual las organizaciones pueden ser sancionadas es por no rendir informe de sus estados financieros, en lo cual tampoco hay una ejecución plena.

“En esa parte también la Unidad Técnica de Fiscalización ha hecho su labor. Fruto de ello, hay varias organizaciones, tanto a nivel nacional y departamental, que han sido amonestadas porque no han presentado estados financieros. Y eso también les perjudica, porque como la presentación es anual y si no lo hacen al año que viene, pueden tener otra amonestación, lo que puede ser causal de pérdida de personería jurídica”.

INTERMEDIARIOS. En este panorama de las organizaciones que se constituyen en intermediarias “de la representación política en la conformación de los poderes públicos y la expresión de la voluntad popular,” tal como señala el TSE en su página electrónica, hay 16 solicitudes ante el Órgano Electoral Plurnacional para la conformación de nuevos partidos con alcance nacional (ver la infografía de la derecha).

Entre ellos, Nueva Generación Patriótica va por buen camino, ya que pasó el “filtro más duro” que es la recolección de firmas, anunció esta semana Tahuichi Tahuichi, vocal del TSE, en LA RAZÓN Radio. Logró reunir 146.000 rúbricas mediante el método biométrico, sin la utilización de libros convencionales. “Tiene como promotores a dos ciudadanos: Mario Mariscal y Juan José Vargas”, quienes no cuentan con antecedentes en la arena política del país.

