Gobierno admite que no socializó DS 5143 y dice que la AGETIC sólo desarrollará el software

Tanto la oposición política como los gremiales, entienden que con esa disposición en Derechos Reales, el Ejecutivo controlará los bienes de los bolivianos porque tendrá acceso a los datos personales.

Fuente: ANF

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, admitió este martes que el Gobierno no socializó el polémico Decreto Supremo 5143 que “reglamenta la Ley del 15 de noviembre de 1887, de Inscripción de Derechos Reales”; sin embargo, aseguró que la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnología de la Información y Comunicación (AGETIC) sólo desarrollará el software que almacenará toda la información sobre las propiedades de la población.

“Creo ha habido una falta de socialización, no sé, habrá que explicar, habrá que ver (…). Habrá que reunirse con la prensa, con el colegio de profesionales, etc. y explicar a donde estamos yendo. Exactamente (…), habría que haber socializado bien, ¿no? Pero que no es tarde todavía”, declaró Torrico.

El Gobierno emitió el DS 5143 para reglamentar la Ley de Derechos Reales de 1887. Sin embargo, la oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y varios sectores del país rechazaron la normativa; los gremiales anunciaron medidas de presión exigiendo la abrogación de la norma, porque atenta contra el derecho propietario de los bolivianos.

El diputado evista del MAS Santos Mamani anunció que presentará una Acción Abstracta de Constitucionalidad contra el DS 5143 porque el Gobierno pretende gobernar mediante decretos y con esta normativa quiere controlar la propiedad privada.

Además, advirtió de la existencia del Decreto Supremo 4732 que establece que un ciudadano tiene que pedir permiso al Ministerio de Justicia para vender su propiedad; ejemplo, casa, terreno o un apartamento, hecho que calificó como inconstitucional.

Asimismo, cuestionó la disposición transitoria tercera del DS 5143 que señala que “El Consejo de la Magistratura, en coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnología de la Información y Comunicación (AGETIC), implementará el Sistema Único del Registro de Derechos Reales”.

Tanto la oposición política como los gremiales, entienden que con esa disposición en Derechos Reales, el Ejecutivo controlará los bienes de los bolivianos porque tendrá acceso a los datos personales.

Torrico negó intromisión del Órgano Ejecutivo al Judicial, debido a que la AGETIC solamente trabajará en la realización del software para hacer posible el Sistema Único del Registro de Derechos Reales, el manejo estaría a cargo de DDRR.

“AGETIC no se está metiendo (en otro poder del Estado), AGETIC crea el software, etc. (…) de Derechos Reales, el Poder Judicial (administrará el Registro Único)”, aseguró Torrico.

La autoridad sostuvo que la finalidad de la reglamentación y actualización de Derechos Reales es para dar seguridad en el tema de propiedad de los bolivianos, porque actualmente Derechos Reales es vulnerable.

/DPC/FPF//