Horóscopo de hoy, 12 de mayo por el Día de la Madre: predicciones y tarot de Josie

TAURO: 20 ABR – 20 MAY.: Hoy estarás de muy buen ánimo, tu entusiasmo hará que no le des importancia a algunos contratiempos con los que te encontrarás para concretar tus planes de salir y divertirte, la gente de tu entorno se contagiará de tu positivismo. Número de suerte, 18.

GÉMINIS: 21 MAY – 21 JUN.: Empezarás el día con la idea de reunir a las personas que más quieres y que no puedes ver muy seguido, prepararás algo muy cálido y especial para demostrarles tu cariño, todos estarán felices y más que nadie tú. Número de suerte, 2.

CÁNCER: 22 JUN – 21 JUL.: Tu vida sentimental está un poco fría y no haces nada para que las cosas mejoren, sin darte cuenta estás actuando con indiferencia pero exiges mucha atención, hoy tu pareja hablará contigo, escúchala, conversando, se pueden arreglar las cosas. Número de suerte 6.

LEO: 22 JUL – 22 AGO.: Hoy tendrás muchas llamadas e invitaciones, pero preferirás la tranquilidad y el descanso, arreglarás asuntos para los que no habías tenido tiempo y le pondrás tu toque personal a algunos ambientes de tu hogar, será un día de calma que disfrutarás. Número de suerte 1.

LIBRA: 23 SET – 22 OCT.: Tu deseo de encontrar una pareja estable se ha convertido en una idea fija que aleja a los que se acercan interesados en conocerte mejor, hoy estarás rodeado de personas interesantes, controla tu ansiedad, muéstrate tal como eres y tendrás tantas invitaciones que no sabrás cual aceptar. Número de suerte 10.

ESCORPIO: 23 OCT – 22 NOV.: No es buena idea recurrir a artimañas para tener a tu pareja pendiente de ti porque ya se está dando cuenta y se está cansando, hoy tendrás la oportunidad de demostrar otra actitud, aprovéchala y empezarás a recuperar su confianza. Número de suerte 3.

ACUARIO: 22 ENE – 17 FEB.: Alguien a quien no pensabas volver a ver más te buscará hoy con nuevas promesas y te olvidarás de los malos momentos vividos a su lado, pero el entusiasmo no te durará mucho, después de la emoción del primer momento pensarás mejor las cosas y decidirás no volver a lo mismo. Número de suerte 21.