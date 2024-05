Horóscopo de hoy, viernes 17 de mayo: predicciones y número de la suerte según Josie

Fuente: libero.pe

Tauro (20 abr-20 may): Encontrarás el amor en tu círculo más cercano. Esa persona llenará todos tus vacíos emocionales. Te sentirás muy afortunado de tenerla a tu lado. Día de desacuerdos que provocarán discusiones en tu trabajo. No pierdas la calma y lograrás poner orden, y avanzar en los asuntos importantes que te conciernen directamente.

Cáncer (22 jun-21 jul): No hagas caso de las personas negativas que te cuentan chismes para perjudicar tu relación de pareja. Aléjate de esas malas compañías y tu vida sentimental no se verá afectada. Recibirás buenas noticias en tu trabajo. Es posible que sea de un ascenso o un aumento de sueldo.

Leo (22 jul-22 ago): Alguien que te interesó en el pasado te buscará y podrás darte cuenta de que tus sentimientos ya no son los mismos. Con mucho tacto pondrás las cosas claras para evitar malos entendidos. Cuidado con alguien que te ofrecerá un negocio que no estará muy claro. Analízalo detenidamente y ante cualquier duda es mejor no arriesgar.

Virgo (23 ago-22 set): Alguien que vive en otra ciudad y te interesa mucho te anunciará su visita. Esperarás ansioso el encuentro y será como lo has soñado. No te comprometas en negocios que no te convienen. Antes de invertir tu dinero, infórmate bien y pide asesoría para no arrepentirte después.