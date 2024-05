Huaytari almuerza con 2 diputados de Creemos y denuncian que es “para ser soldaditos en la agenda” oficial

El presidente de la Cámara de Diputados, el arcista Israel Huaytari, almorzó este miércoles con dos diputados señalados como disidentes de Creemos, José Carlos Gutiérrez y Fabián Ayala. El legislador de Creemos, Erwin Bazán, denunció que es “para ser soldaditos en la agenda” gubernamental. El diputado arcisrta srael Huaytari junto a sus colegas Fabián Ayala y José Carlos Gutiérrez (Creemos). Foto: DTV

Fuente: Brújula Digital

“Hoy lo hacen a plena luz del día, comparten almuerzos, diputados de oposición tranzando con el arcismo, y que es lo que tranzan, la voluntad del pueblo boliviano que los eligió para una cosa y hoy están sometidos a la agenda del Gobierno, tranzando para ser soldaditos en la agenda del Gobierno, y ¿cuál es esa agenda?, una avanzada progresiva hacia un modelo totalitario”, denunció Bazán, en conferencia de prensa.

Huaytari indicó que no es malo almorzar con colegas parlamentarios y pidió identificar al que grabó el video del almuerzo “porque sin saber cosas no pueden publicar” pues “ese es tema de redes sociales, a veces es cobardía y yo no comparto nada de ese tema”.

Bazán denunció que, en este almuerzo, Huaytari habría comprado “votos para esta sesión (donde se tratará la ley de adhesión de Bolivia al Mercosur)”. “Será que esas imágenes que hemos visto del presidente Huaytari, con dos diputados de oposición almorzando, a plena luz del día tiene que te ver con lo que va a pasar en esta sesión, será que tiene los votos. Esas son las estrategias del arcismo”.

El diputado Andrés Romero de Creemos denunció que dos colegas suyos almorzaron “un almuerzo invisible” porque en la mesa no había alimentos. Dijo que ambos son disidentes, no hicieron otra cosa que ratificar su traición al gobernador electo y jefe de Creemos, Luis Fernando Camacho.

En abril de 2023, el diputado Ayala presentó un recurso abstracto de inconstitucionalidad, el mismo que fue admitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia que suspendió de manera temporal el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales.

Ayala señaló este miércoles que solo fue un “almuerzo casual” y no una reunión para negociar. Dijo que no hay una ley que le prohíba almorzar con un diputado oficialista. “En ese sentido soy transparente y siempre lo haré, no será la primera vez, lo haré porque un almuerzo es un almuerzo, porque uno desayuna, almuerza y cena y, en ese contexto, nosotros fuimos a almorzar ahí, apareció él y decidió sentarse con nosotros y se generó el almuerzo”.

En dicho almuerzo, dijo Ayala, los tres legisladores hablaron sobre las elecciones judiciales y consensos que deberían alcanzar las fuerzas políticas. “Sí, tuvimos una conversación sobre las judiciales. Preocupados por los amparos que se han presentado. Yo le dije como Comisión de Constitución que se ha mandado un informe a la Asamblea y tendría que llamar a la Asamblea el vicepresidente David Choquehuanca para dar curso y seguir con las elecciones judiciales. Tocamos temas de las judiciales, mientras almorzábamos, tocamos también temas de consensos, porque aquí hay que consensuar”.

El almuerzo entre los tres parlamentarios, en un céntrico hotel de la ciudad de La Paz, fue reportado por DTV.

BD/RED