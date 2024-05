Medrano: “Alberti y Orihuela se volcaron, pudo haber una directiva del Concejo que no sea funcional al alcalde”

Fuente: Unitel

Tras las palabras de José Alberti, quien señaló que Lola Terrazas y Juan Carlos Medrano ya no eran de Comunidad Autonómica porque no votaron por él para la directiva del Concejo, Medrano señaló que entre los legisladores de oposición e Israel Alcócer de UCS se había acordado un plan para ganar la elección de la directiva; sin embargo, sorpresivamente dos concejales cambiaron su votación a última hora.

“Por primera vez se pudo tener una directiva que no sea funcional al alcalde, aprovechando que el concejal Israel Alcocer se había desmarcado de los concejales de la UCS”, señaló Medrano.

Medrano señaló que tomando en cuenta a los cuatro concejales de Comunidad Autonómica, más Manuel Saavedra de Demócratas, sumaban cinco votos. Incluyendo a ellos a Israel Alcócer, podían lograr seis votos, lo que significa mayoría para ganar la directiva del Concejo.

El concejal señaló que días antes habían sostenido reuniones en la que se había acordado que Alcócer iba a votar tal como lo haga la oposición e incluso indicó que hasta un día antes estaba todo coordinado; sin embargo, grande fue la sorpresa cuando Alberti y Orihuela votaron en favor de la plancha que postulaba como presidenta a Silvana Mucarzel.

“Cuando pasa esto yo lo miro a Israel y le digo qué pasó y él me dice: se volcaron”, señaló Medrano.

El concejal también cuestiona que con la votación de Alberti y Orihuela a favor de la plancha de UCS, el discurso de Comunidad Autonómica de que le correspondía la Presidencia del Concejo al haber obtenido la mayor cantidad de votos, quedó en nada.

“Ellos han aceptado que son segunda mayoría, no sé basado en qué argumento, cuando el reglamento es claro, nosotros tuvimos mayoría en votos. Si negociaron o no negociaron, eso no lo sabemos”, señaló Medrano.

La elección de la directiva, según Medrano, puede marcar un nuevo lineamiento político, pues el hecho de que concejales de la oposición hayan cambiado su postura, puede significar un cambio al momento de fiscalizar.

“El hecho de que los concejales de oposición hayan cambiado su postura el mismo día de la elección nos hace pensar de que probablemente no van a ser tan radicales en la fiscalización o probablemente vayan a tratar de favorecer los actuados del Ejecutivo Municipal en lugar de hacer una fiscalización frontal”, señaló.