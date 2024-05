Murió el actor británico Bernard Hill, reconocido por sus papeles en “El Señor de los Anillos” y “Titanic”

El intérprete tenía 79 años. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento

Bernard Hill murió a los 79 años (REUTERS/Tyrone Siu)

El actor británico Bernard Hill, conocido por sus papeles en ‘Titanic’ y ‘El Señor de los Anillos’, ha fallecido a los 79 años de edad, ha confirmado este domingo su agente a la cadena BBC.

Hill interpretó al capitán del ‘Titanic’ Edward Smith en la película de James Cameron y al rey Théoden en la trilogía del ‘Señor de los Anillos’, adaptaciones dirigida por Peter Jackson.

Daily Mail comentó que el actor fue elogiado por su interpretación del asediado rey de Rohan, que lucha valientemente para salvar a su pueblo de las fuerzas del mal.

El actor Bernard Hill (D) junto a los intérpretes Andy Serkis (I) y Billy Boyd (C), en una imagen de archivo durante el estreno de «El señor de los anillos» EPA/Ian West UK AND IRELAND OUT[UK AND IRELAND OUT ]

Hollywood siguió llamando, con Hill haciendo apariciones en el vehículo de Dwayne Johnson El Rey Escorpión, la película de terror de Halle Berry Gothika y la comedia romántica con temática de tenis Wimbledon.

El intérprete británico posee un récord en los Oscar que hasta ahora permanece imbatible: es la única persona del mundo que aparece en dos películas que ganaron 11 premios Oscar, recorcó el medio Sensacine.

El actor tenía a sus espaldas más de 40 años en la pequeña y la gran pantalla con participaciones en títulos tan significativos como ‘Yo, Claudio’ o el drama que lo lanzó a la fama en la década de 1980, ‘Boys from the Blackstuff’ sobre la era Thatcher. También tuvo papeles en la película ‘Gandhi’ de Richard Attenborough y en la adaptación de la BBC de Wolf Hall de Hilary Mantel.

Bernard Hill asiste al estreno mundial de Titanic 3D en el Royal Albert Hall el 27 de marzo de 2012 en Londres, Inglaterra. (Foto de Dave J Hogan/Getty Images)

Nacido en Blackley (norte de Inglaterra) el 17 de diciembre de 1944, el actor creció en el entorno de una familia católica de mineros y desde edad temprana se inclinó por el arte dramático, lo que le llevó a estudiar en la Escuela Politécnica de Drama de Manchester.

Actualmente vivía en Suffolk con su esposa, la actriz Marianna Hill.

El medio ABC comentó en su nota que el último trabajo del actor antes de fallecer fue en la segunda temporada de la serie ‘The Responder’, un drama de la BBC protagonizado por el actor Martin Freeman, que se estrena hoy.

Se espera que en las próximas horas su familia publique un comunicado sobre este repentino fallecimiento.

