No me había dado cuenta, pero el nuevo ChatGPT gratis ya es el mejor profesor de inglés que tengo para sacarme el C1

La acreditación de un idioma es realmente importante a día de hoy en diferentes ámbitos como el laboral, pero también el educativo, sobre todo en la universidad para conseguir titular. Cuando se llegan a niveles superiores se debe contar con la excelencia para saber por ejemplo una titulación de C1 en inglés y esto se consigue con mucha práctica.

Una de las partes más complicadas de saber si está bien o no es la parte de Writing. En el caso de que no tengas un profesor porque estás en la modalidad online o porque simplemente quieres hacer más escritos por tu cuenta, debes saber que ChatGPT puede ser un excelente corrector de tus textos si le introduces el prompt adecuado.

En mi caso que estoy preparando la acreditación del nivel C1 de Inglés, he necesitado hacer muchos ejercicios para poder lograr esta casi perfección que se pide. Obviamente, tener un profesor que los corrija absolutamente todos no es nada fácil y es por ello que decidí probar con las diferentes versiones de ChatGPT para saber la corrección que me ofrecía. Y la realidad es que he quedado sorprendido.

Estas pruebas se han desarrollado con la versión gratuita de ChatGPT, que no cuenta con GPT-3.5 porque la velocidad de escritura y también la calidad de la misma no se corresponde con este modelo. Esto hace que estemos ante GPT-4o en esta versión gratuita, ya que como confirmó OpenAI la iba a terminar integrando en esta versión para todos aunque con límites.

El prompt que he ejecutado ha sido el siguiente (que vas a poder copiar y pegar en tu caso):

Buenas, a partir de ahora debe comportarse como un corrector de exámenes de C1 de inglés de las Escuelas Oficiales de Idiomas. El enunciado del texto escrito que debo producir es: (introducir las instrucciones del texto que vas a tener que escribir.

Mi texto es: (introducir el texto que has creado atendiendo al enunciado que has establecido.

Los criterios de evaluación son: a) Cumplimiento de la tarea • Ajuste a la tarea.

Seguidamente, vas a poder introducir los diferentes criterios que se evalúan por parte del examinador al que te vayas a enfrentar. En mi caso los criterios que le introduje son los siguientes:

Los criterios de evaluación son:

Cumplimiento de la tarea:

Ajuste a la tarea.

Funciones del lenguaje pertinentes para la tarea.

Relevancia y adecuación de ideas, razonamientos, opiniones y ejemplos para el tema y la tarea.

Detalles de apoyo relevantes para el contenido.

Longitud de la tarea.

Organización del texto

Organización de ideas (facilidad para seguir el texto).

Convenciones formales de formato con sensibilidad hacia el lector.

Mecanismos de cohesión cuando se precisen.

Convenciones formales de puntuación.

Riqueza y variedad

Estructuras gramaticales (simples y complejas) para cumplir los requisitos de los temas y tareas de C1.

Léxico y expresiones idiomáticas apropiadas para C1.

Registro apropiado, con propiedad y flexibilidad en el uso del idioma en contexto.

Corrección

Estructuras gramaticales (simples y complejas).

Léxico apropiado para C1.

Relevancia comunicativa de fallos y errores.

¿Podrías corregírmelo explicando pormenorizadamente dónde están los errores y cómo puedo mejorarlos?

De esta manera, con toda esta información en la IA gratuita de OpenAI hemos conseguido un resultado realmente bueno. Lo primero es que analiza todo el texto y te desgrana frase por frase las mejoras que se pueden ir haciendo para adaptarse al nivel de C1 que se solicita en el prompt. E incluso te lo traduce al castellano para que puedas ver tu mismo si tiene sentido.



Una vez que ha corregido todas las frases que la IA cree importantes, agrupa todo en el texto final corregido. Es decir, coge el primer texto que has introducido y lo retoca con todas sus correcciones para que lo puedas tener de esta manera.

Pero además de todo esto, también aporta unos comentarios finales con una valoración general por cada uno de los criterios que has solicitado previamente. Aunque si quieres tener una nota también lo vas a poder solicitar introduciendo seguidamente el prompt «dame una valoración del 1 al 10 de este texto».



Hay que destacar que todas estas correcciones se han hecho con la versión gratuita actual de ChatGPT. Pero también hemos querido hacer pruebas con otras IA como por ejemplo los modelos de GPT-4 o GPT-4o. El primero de ellos ofrece un resultado realmente vago sin ofrecer por ejemplo el texto corregido con todos los cambios o los comentarios finales.

En el caso de GPT-4o si que conseguimos tener un resultado más completo con el texto completamente corregido con los cambios que se han hecho. Pero lo que no conseguimos es que existan comentarios finales en los que se de una valoración acerca de los aspectos que has comentado.

Pero la conclusión que se puede sacar de estas pruebas es que en ChatGPT podemos tener un gran profesor de inglés para prepararnos ante las pruebas de acreditación de idiomas. En este caso particular el C1 de inglés, pero también he podido probarlo en otros idiomas comunes, haciendo que sea un profesor multicultural.

