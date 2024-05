Ramos dice que la ruptura con las organizaciones surgió cuando Evo Morales se apropió del MAS

La dirigente arcista dijo que la comisión política tiene un plazo de 90 días para convocar a un nuevo congreso orgánico donde se evaluará las modificaciones que se realizarán al estatuto del MAS.

Restringir la participación de las organizaciones matrices en la toma de decisiones y que el exmandatario Evo Morales se haya apropiado del Movimiento al socialismo (MAS), para declararse presidente vitalicio del instrumento, fue el punto de quiebre con las organizaciones sociales.

“Evo Morales estaba en la presidencia del MAS, pero bajo el mandato de las organizaciones sociales, lo que ha molestado a las organizaciones sociales es que no se los tome en cuenta en las decisiones que se asumían, ahora está volviendo a manos de los movimientos sociales. Se ha manejado para el beneficio de unos cuantos”, afirmó a la ANF la vicepresidenta del MAS arcista, Julia Ramos.

El fin de semana, en El Alto, se llevó a cabo el congreso del instrumento político convocado por el Pacto de Unidad arcista, donde se eligió a Grover García como presidente, Julia Ramos en la vicepresidencia y Fidel Surco en la secretaría de Relaciones Internacionales. Ese encuentro fue cuestionado porque -según los evistas- no cumplió con los requisitos exigidos por la norma electoral y el estatuto del MAS.

Recordó que anteriormente los congresos eran convocados por las tres confederaciones y avalado por el presidente del MAS, donde se permitía una amplia participación de los delegados. Sin embargo, dijo que en el último encuentro se restringió la asistencia de las organizaciones.

“En este último congreso se ha limitado la participación de las organizaciones sociales a solo cinco delegados. Eso también ha molestado a las organizaciones sociales, se ha querido usar a esta organización por un grupo de personas que pretenden prorrogarse en la dirigencia”, manifestó.

Cuestionó que el exmandatario asuma que el Movimiento al Socialismo es de su propiedad. “Se ha manejado para el beneficio de unos cuantos, de un grupo de personas cercanas a Evo Morales y lamentablemente se ha apropiado del instrumento político”.

Militancia

Con relación al requisito de militancia que establece el estatuto orgánico del MAS, el ala evista afirmó que ninguno de los electos cumple los 10 años exigidos con la norma interna. Además, los desconocieron porque el congreso no fue convocado por el presidente del instrumento ni los actuales dirigentes.

El presidente del MAS arcista, Grover García, en un breve contacto con este medio dijo que cumple con los años de militancia que exige el estatuto y consideró que las acusaciones del ala evista son falsas. Sin embargo, de acuerdo al registro del TSE, el dirigente político se inscribió al MAS el 2018.

Al respecto, Ramos dijo que su inscripción como militante del MAS data del 2001, por lo tanto, cumple con lo señalado por la norma interna. A la vez, dijo que el proceso de reinscripción que se desarrolló en 2018 fue un engaño orquestado por Evo Morales y la cúpula de dirigentes para que nadie pueda ejercer un cargo nacional.

“El proceso de reinscripción en el 2018 como militante del MAS fue un engaño, muchos compañeros que estaban inscritos al igual que yo desde ese año les han borrado sus registros y los han tomado en cuenta como si fueran militantes desde el 2018, nos han quitado años de militancia. A mí me han dicho que me tengo que volver a inscribir, pero yo no he obedecido a eso porque sabía que era un engaño”, explicó.

El Estatuto del MAS, aprobado en 2021, en su artículo 24 señala que para ser dirigente nacional debe ser militante activo e inscrito en el Órgano Electoral Plurinacional, por «10 años”, solo la candidata a la secretaría de Juventudes puede tener 3 años de militancia.

Modificaciones

Por otra parte, Ramos dijo que la comisión política tiene un plazo de 90 días para convocar a un nuevo congreso orgánico donde se evaluará las modificaciones que se realizarán al estatuto del MAS, con el fin de que las organizaciones sociales tengan una mayor participación en las decisiones que se asuman en el partido.

“Tenemos como uno de los mandatos que la comisión política en 90 días convoque a un congreso orgánico donde se va a revisar cada artículo y capitulo del estatuto para que tengamos una amplia participación. El instrumento político no es un partido tradicional donde manda una sola persona, sino es un movimiento que debe estar bajo el mando de las organizaciones sociales”, puntualizó.

En relación al manejo económico sobre los aportes de los militantes, García dijo que se solicitarán los informes correspondientes y, no se descarta realizar una auditoría.

