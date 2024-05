Suspenden audiencia de Choquehuanca y anuncian que ahora se sumarán otras cuatro acciones de cumplimiento

El asesor legal de la Cámara de Senadores afirmó que asumirán otras estrategias, para que el presidente nato de la ALP convoque a sesión y trate los proyectos antiprórroga.

eju.tv / Video: Kawsachun Coca

Lidia Mamani / La Paz

Los vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz suspendieron la audiencia del presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, para el lunes 27 de mayo. El segundo mandatario debía responder a una acción de cumplimiento por no convocar a sesión para tratar los proyectos de ley 073 y 075, denominados antiprórroga.

“La Sala Constitucional Primera dispuso una suspensión para el próximo lunes 27 de mayo”, señaló el asesor jurídico de la Cámara de Senadores, Israel Quino, quien anunció que ahora cuatro senadores interpondrán otras cuatro acciones de cumplimiento, con el fin de redireccionar la estrategia jurídica contra el presidente nato de la ALP.

También precisó que si bien se suspendió la audiencia para la siguiente semana, ya no tendrá efecto jurídico, porque se decidió retirar la acción interpuesta el 22 de mayo, porque ahora se sumarán otras cuatro acciones de cumplimiento.

Lea también:

“Por ello, en las horas siguientes se hará conocer la interposición de las cuatro acciones de cumplimiento en el interior del país y ya no en La Paz, las mismas tendrán otros motivos, no sólo se hará referencia al no tratamiento de los proyectos antiprórrogas, 073 y 075”, anticipó el abogado.

Aunque, no detalló en qué regiones serán interpuestas, por temas de estrategia. Asimismo, lamentó que no haya celeridad procesal para el mismo Estado y que incluso la audiencia haya sido suspendida a minutos de la hora fijada.