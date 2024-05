Suspenden la declaración de Ximena Galarza, en medio de una ola de repudio por la citación en un caso de Lorgia Fuentes

La citación a la periodista Ximena Galarza para que declare como testigo en un juicio en el que ella no tiene parte, ha sido suspendida una semana, en medio de una ola de rechazo de los gremios periodísticos, periodistas independientes y políticos de oposición, quienes sospechan que esta es una represalia porque el trabajo de Galarza fue fundamental durante la crisis política del 2019 en la difusión de información sobre el supuesto fraude electoral, que luego fue corroborado por la OEA.

Fuente: Sumando Voces

La declaración estaba prevista para este jueves, pero según el acta de suspensión, la misma fue suspendida para el 7 de mayo.

El caso en el que Ximena Galarza fue citada a declarar fue instaurado por la ciudadana Lorgia Fuentes, quien fue detenida durante el gobierno de Jeanine Añez, acusada de enriquecimiento ilícito por su cercanía con altas autoridades del gobierno de Evo Morales. Ella negó las denuncias y ahora impulsa un juicio en contra del exministro de Justicia, Álvaro Coimbra.

Este jueves, Fuentes precisó que Galarza no está siendo citada en un juicio por difamación, como señalaron las asociaciones de periodistas, sino, por el delito de denuncia falsa y simulación de delito. “Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia está mal informada o manipula. Rectifico: el proceso en el que se citó a Ximena Galarza NO es por difamación, como indica erróneamente la ANPB, sino por el delito de denuncia falsa y simulación de delito (art. 106 Código Penal)”, escribió Fuentes en su cuenta X.

La citada ciudadana también informó que la audiencia se postergó y publicó el acta de suspensión.

La citación de Galarza fue rechazada por las asociaciones de prensa de todo el país y por periodistas independientes que se pronunciaron en diversos espacios, entre ellos John Arandia, quien escribió: ¿Cómo puede un (a) periodista que hace una entrevista ser responsable de lo que otra persona dice?”.

Sin embargo, las asociaciones de periodistas, mediante un comunicado, señalaron que Galarza no estuvo involucrada en las opiniones o informaciones que llevaron a esta denuncia durante el año 2020.

Fuentes no sólo apunta a Galarza, puesto que en su cuenta X también señaló al propio John Arandia. “John Arandia, según me comentan, está preocupado por lo de Ximena Galarza. En 2020 él blanqueó denuncias falsas, denigrantes y machistas, burlándose y coqueteando, sin mínimas pruebas; luego se lavó las manos diciendo que «no fue él» y que «la verdad no existe”, escribió la mujer.

La periodista Claudia Soruco escribió que “esta no es una acusación contra una persona, es una afrenta contra el periodismo y la libertad de información. Callar periodistas no calla la verdad”.

Al mediodía de este jueves, varios periodistas de reconocida trayectoria se reunieron en un almuerzo en la Asociación de Periodistas de La Paz para reflexionar sobre el estado de la libertad de prensa en Bolivia. La ocasión fue propicia para que varios de ellos dieran el respaldo a Galarza y para rechazar la convocatoria realizada por la Fiscalía porque consideraron que la medida afecta al gremio en su conjunto porque, en adelante, cualquier periodista podría ser citado por lo que dicen sus entrevistados.

Este jueves se recuerda a nivel mundial, el día de la libertad de prensa y, en el caso boliviano, los periodistas reunidos en la APLP coincidieron que existen serias restricciones a ese derecho.

Los políticos de oposición también rechazaron la citación a Galarza. La diputada de CC, Luciana Campero, por ejemplo, dijo que se trata de una valiente periodista que “evidenció el fraude electoral” y que el régimen del MAS está comenzando con su venganza y persecución “al mismo estilo que sus amigos de Venezuela y Nicaragua”.