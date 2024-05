Vocal Campero sugiere al TSE evitar que sus errores tengan que ser resueltos por otro tribunal

El vocal resaltó que la propia Dirección del MAS envió el año pasado notas membretadas a los dirigentes que el evismo ahora desconoce.

El presidente de la Sala Constitucional Primera de La Paz, vocal Israel Campero, sugirió a los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) evitar que sus errores tengan que ser resueltos por otro tribunal; por ello pidió no omitir cláusulas “de difícil inobservancia” en las decisiones de acompañamiento o no a los congresos paralelos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El jueves, la Sala Constitucional Primera de La Paz ordenó al TSE acompañar el congreso provisionalmente, pese a que el ente electoral rechazó la solicitud de supervisión del encuentro que los arcistas organizan a nombre del MAS porque la convocatoria incumplió varios requisitos.

Sin embargo, en entrevista con Erbol, el polémico vocal criticó la actitud del TSE porque, en vez de llevar a “fojas cero” los trámites para los acompañamientos a los congresos, debería pronunciarse seriamente y evitar que sus errores tengan que ser resueltos por otro tribunal.

“El primer error y el error de origen lo cometió el Órgano Electoral. El Órgano Electoral es un órgano técnico, no es un conjunto de amigos que se reúnen para decidir una cuestión (…). Es absolutamente inaceptable que un Tribunal Supremo Electoral, al momento de autorizar o no un congreso, no advierta que dentro de la inscripción normativa existe una cláusula que es de difícil inobservancia”, argumentó.

La cláusula a la que se refiere Campero corresponde a la resolución de Amparo, emitido en diciembre de 2023, donde se ordena que el congreso del MAS debe ser convocado con previo consenso con las organizaciones sociales que actualmente están dividas entre los bloques evistas y arcistas.

Los evistas desconocen las dirigencias paralelas de las organizaciones sociales arcistas; sin embargo, el vocal resaltó que la propia Dirección del MAS envió el año pasado notas membretadas a los dirigentes que el evismo ahora desconoce.

