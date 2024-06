Agenda informativa: Arce analizará coyuntura con los alcaldes de las 10 ciudades más grandes del país

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 25 de junio

Una reunión anterior de Arce con los alcaldes de las ciudades capitales más El Alto. Foto: oxigeno.bo

Boris Bueno Camacho

– Arce se reunirá con los alcaldes de ciudades capitales del país

El presidente Luis Arce Catacora sostendrá una reunión con las y los alcaldes de las ciudades capitales de Bolivia, incluido El Alto, aunque no se detalla el tema a conversar. El encuentro se fijó para hoy, a las 08:00, en instalaciones de la Casa Grande del Pueblo. Se estima que el desayuno trabajo servirá para que el primer mandatario y los alcaldes aborden temas de la coyuntura política, económica y social del país, así como otros aspectos que aquejan a los gobiernos locales.

– Gobierno se reunirá con el transporte pesado para evitar el bloqueo

El gobierno convocó a los dirigentes de la Cámara Boliviana de Transporte (CBT) y del Transporte pesado internacional para este martes a las 15:00 en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con el fin de continuar las mesas técnicas de trabajo entre el Gobierno y el sector. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro y el viceministro de Transporte anunciaron que el propósito es reunirse y atender las demandas planteadas por el ampliado del sector. El objetivo es ofrecer “una solución definitiva”.

– Ministro Montaño no participará de la reunión con el transporte pesado

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, no participará de la reunión que sostendrán autoridades de Gobierno, a la cabeza del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y la dirigencia del transporte pesado, el gobierno dice que tiene ‘otra agenda’. Los dirigentes de ese sector anunciaron con antelación que no asistirían al diálogo si el ministro de Obras Públicas se hace presente en el diálogo, debido a que lo señalan por hacerse la burla del sector en un video de tik tok y no escuchar sus demandas.

– Comisión Mixta de Justicia Plural retoma la preselección de las judiciales

La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa continuará con la preselección de postulantes a las elecciones judiciales y ordenó a sus miembros que “no falten”. Hay una creciente expectativa por la preselección de postulantes, que comenzó el 16 de febrero, con la convocatoria al proceso y debió concluir el 6 de mayo, con la remisión al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de una lista de 192 profesionales habilitados. Sin embargo, el proceso fue frenado por 39 amparos constitucionales presentados por inhabilitados.

– Potosí anuncia una marcha contra el acuerdo de litio por diésel

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) marchará contra el acuerdo suscrito por Luis Arce con Rusia, para la explotación de litio a cambio de la provisión de diésel. La dirigencia cívica denunció que el primer mandatario ofertó el Salar de Uyuni y que la empresa rusa Uranium One Group va a explotar el litio a cambio de diésel. En ese sentido, el presidente de Comcipo, Alberto Pérez, anunció la marcha de las fuerzas vivas del departamento tras una reunión del directorio ampliado, para rechazar ese acuerdo.