BCB celebra recaudación de $us 259 MM en bonos; analista dice que no alcanza para resolver la crisis

Foto: ANF

La Paz, 3 de junio de 2024 (ANF).- El presidente interino del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, celebró la recaudación de 258,8 millones de dólares por la venta de bonos en moneda extranjera, cuando la meta era conseguir 100 millones; sin embargo, el analista económico Gonzalo Chávez argumentó que ese monto no alcanza para resolver la escasez del billete estadounidense en el país.

En marzo, el BCB puso a la venta bonos para que la gente pueda confiar sus dólares al Ente Emisor bajo el compromiso de devolverlos con intereses por mediano y largo plazo. Con esta política, se pretendía, en primera instancia, recaudar $us 100 millones, pero la recaudación al tercer mes superó en 158%.

“Con esta emisión (de bonos en dólares), lo que hacemos es fortalecer las Reservas Internacionales. Claramente, nuestra posición ha mejorado como Estado. Tenemos mayor capacidad de enfrentar todas las necesidades que tenga el país en materia de cumplir sus obligaciones, deuda externa, todo lo que son las políticas de subvención, etcétera”, sostuvo Rojas.

En contraste, el analista explicó que el problema nace a raíz de que el país recibía $us 6.600 millones por la exportación de gas, pero ahora sólo exporta valores de $us 2.000 millones, haciendo un déficit de $us 4.600 millones.

“¿De dónde va a sacar ese dinero? ¿Acaso se va a resolver el problema con los 259 millones de dólares que el Banco Central ha recaudado de la gente? De todas maneras, para cerrar la brecha de 4.600 millones de dólares, 259 millones no es nada, comparado con lo que se necesita. Es muy poco si se compara con las importaciones mensuales que se necesita de 1.000 millones de dólares”, cuestionó Chávez en entrevista con la ANF.

La cifra recaudada de la población de $us 259 millones significaría tan sólo un 2,59% de los supuestos $us 10.000 millones que existirían fuera del sistema financiero y en poder de la gente en el “Colchón Bank”, como popularmente es llamado.

“Entonces, esa es la dimensión. O el gobierno se sincera o va a seguir con esta propaganda empujando las cosas una semana, y otros días viviendo al día. El tema es estructural. El Gobierno sigue insistiendo en que este es un problema de corto plazo; no, hay crisis, hay una crisis estructural”, insistió el experto.

Desde febrero del año pasado, el país sufre un desabastecimiento de dólares en el mercado nacional. En primera instancia, el Gobierno negó que exista una ausencia del billete estadounidense. Al contrario, se limitó al culpar a los analistas y a la oposición por ese discurso, ya que los bancos estaban recibiendo con normalidad la provisión de la divisa desde el Banco Central de Bolivia. Sin embargo, recientemente, el primer mandatario aceptó que su gobierno tiene “dificultades” con la disponibilidad de esa moneda.

La venta de bonos en dólares seguirá vigente hasta el 31 de agosto; el 79,3% de los que compraron esos instrumentos a tres años plazo para recibir mayor interés.