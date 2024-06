Cinco apuntes a tener en cuenta para el próximo golpe

El intento de Golpe perpetrado por Juan José Zúñiga no siguió las más elementales premisas de un levantamiento militar clasico

Cuatro días después, siguen siendo una incógnita los caminos cognitivos que siguió el general Juan José Zúñiga para organizar semejante Golpe de Estado que, se supone, debía ser exitoso. Muy pocos se atreven a darle el beneficio de la duda, ni invocando el poder del litio ni conjugando a Estados Unidos en la ecuación.

Nada de lo presenciado evidencia un mínimo de planificación estratégica, pero para huir de rumores o convicciones, hoy hemos acudido a Chat GPT para que nos señale al menos cinco puntos a tener en cuenta para planificar un próximo Golpe de Estado exitoso en Bolivia, y estos son sus resultados:

1.- Lo primero y principal es asegurar el apoyo de las Fuerzas Armadas a la asonada, pues no por ser el General y Comandante, con un pie fuera, el resto de batallones te va a seguir, pues a estas alturas el más zote es consciente de lo que supone un Golpe de Estado para Bolivia. Es evidente que esto no sucedió con el golpe de Zúñiga, y ya no en Tarija, donde hubo total tranquilidad, sino en los supuestos cuarteles que controlaba directamente, como el de Viacha, que ni siquiera salió a la Avenida.

2.- Un segundo elemento muy fundamental, según la Inteligencia Artificial, es tener claramente definida la situación política y económica de el país. Por lo general se dan golpes de Estado contra un gobierno débil al que sin embargo le queda demasiado tiempo para concurrir a las ánforas. Por lo general también, el otro partido de oposición o una corriente dentro del partido gobernante apoya el golpe de forma más o menos abierta. En este caso la condena inicial fue unánime, con los actos en pleno desarrollo. La Inteligencia Artificial también considera elemental apresar al presidente en ejercicio.

3.- Otro elemento clave es el de la rección popular, pues por lo general ningún golpe se sostiene si hay una reacción fuerte en contra que obliga a los sublevados a disparar contra sus conciudadanos. La reacción debe ser inmediata y espontánea. En este momento nadie realizó coberturas extraordinarias y solo cuando el gobierno repelió el golpe, la población partidaria salió a apoyar al presidente Arce sin llenar la plaza Murillo. Es evidente que nadie trabajó en esa vía a pesar de que la población viene sufriendo el desgaste por la crisis económica y tal vez podía haber habido elementos disparadores.

4.- Controlar la información. En todos los golpes de Estado vividos o vistos por televisión o en el cine, tomar la cadena estatal de comunicación suele ser el segundo paso justo después de detener al presidente. Es clave para describir con eficacia lo que sucede y a lo que se tiene que atener la población, pero nada de esto sucedió, al contrario, Bolivia TV siguió narrando el hecho hinchando para Luis Arce como si de un partido de fútbol se tratara.

5.- Un último punto al que hace referencia ChatGPT a la hora de planificar un golpe exitoso es a tener en cuenta el contexto histórico, y en eso Bolivia tiene un máster, pues es el país de la tierra que más golpes ha sufrido desde 1945.A pesar de esa experiencia, Zúñiga no supo hacer nada productivo con ello.

Ninguno de estos puntos parece que estuviera controlado por el general Zúñiga, por lo que cabe preguntarse qué le movió y por qué.

