Diputados aprueban en una maratónica sesión la adhesión al Mercosur y el crédito exigido por Yapacaní

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La sesión de Diputados duró hasta esta madrugada. Foto: La Razón

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Diputados aprueba por unanimidad la adhesión de Bolivia al Mercosur; diputados aprueban crédito para la vía que exige Yapacaní y se declara cuarto intermedio en el bloqueo; y en encuentro con Peña, Arce dice que Paraguay y Bolivia tienen “economías que más crecen” en la región. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Diputados aprueba por unanimidad la adhesión de Bolivia al Mercosur

La cámara de Diputados aprobó por unanimidad esta madrugada la adhesión de Bolivia al Mercado Común del Sur (Mercosur) después de al menos cinco postergaciones por falta de consenso en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). «Se aprobó en su estación en grande y detalle por más de 2/3, El Proyecto de Ley N° 225/2023-2024 De ratificación del ‘Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR’», señala una publicación oficial de la cámara de Diputados. La Cancillería solicitó a la ALP en noviembre de 2023 la aprobación del proyecto de ley de adhesión de Bolivia al mercado más importante de la región; sin embargo, las pugnas internas lo impidieron.

– Diputados aprueban crédito para la vía que exige Yapacaní y se declara cuarto intermedio en el bloqueo

La cámara de Diputados aprobó esta madrugada después de 13 horas el crédito para la construcción de la vía Norte Integrado-Yapacaní (Santa Cruz) y remitió el proyecto de ley pasará a la cámara de Senadores mientras desde el lugar del bloqueo anunciaron que la medida ingresa en cuarto intermedio. «Habiéndose aprobado el proyecto de ley Nro. 348/2023-2024 en sus dos estaciones en grande y detalle, y siendo la cámara de origen remítase a la cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión. Felicidades a los de Yapacaní», informó el presidente de la cámara de Diputados, Israel Huaytari, después de la votación.

– En encuentro con Peña, Arce dice que Paraguay y Bolivia tienen “economías que más crecen” en la región

En una conferencia de prensa con su homólogo Santiago Peña, el presidente Luis Arce afirmó este jueves al cierre de su encuentro que Bolivia y Paraguay tienen las “economías que más crecen” en la región y aseguró que esta situación tiene que “traducirse en una mayor complementariedad”. “Es un encuentro entre las dos economías que más crecen, somos las economías más dinámicas de la región y tenemos, por lo tanto, mucho de qué conversar, de qué enriquecernos uno del otro”, declaró Arce junto a Peña en el nuevo palacio de gobierno. “Esa riqueza demanda una mayor articulación entre los países hermanos para crecer aún más”, afirmó.

– Presidente paraguayo cierra visita a Bolivia con el compromiso de retornar para celebrar el Bicentenario

Luego de cumplir una intensa agenda, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, concluyó su visita oficial con el compromiso de retornar el 2025 y celebrar el Bicentenario de Bolivia. Durante su estadía en La Paz, el otrora ministro de Hacienda en la presidencia de Horacio Cartes rindió homenaje al 89 aniversario de la firma del protocolo de “Paz del Chaco”, que puso fin a la contienda bélica entre Bolivia y Paraguay (1932 – 1935), y concretó una reunión con el presidente Luis Arce, además, presenció la firma de acuerdos bilaterales. Al final de su visita, agradeció al presidente Arce por el recibimiento y la reafirmación de los lazos de hermandad y cooperación.

– Empresarios perfilan viaje a Paraguay para abrir oportunidades de inversión en Bolivia

El empresariado boliviano perfiló este jueves la posibilidad de emprender un viaje a Asunción, junto con autoridades del Gobierno, con el objetivo de abrir posibilidades de inversión y desarrollo que hay en Bolivia. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, hizo la propuesta durante una reunión que sostuvo con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, durante su visita oficial al país. “Estamos seguros que este encuentro será el primero de una serie de eventos que fortalecerán la relación entre nuestros pueblos y que pronto una delegación público-privada boliviana, podrá tener el privilegio de visitarlo en su hermoso país”, señaló.

– “El gobierno quiere callarme”: Evista denuncia que fue golpeado hasta que perdió la conciencia

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS-evista) Ramiro Venegas denunció que el sábado pasado fue golpeado por tres hombres, hasta que perdió la conciencia; en su criterio fueron enviados por el Gobierno porque le “encargaron” dejar de cuestionar a la gestión de Luis Arce y David Choquehuanca. “Golpeado a casi a tres cuadras de mi casa. (Mientras sucedía eso) me encargaban: ¿Por qué tanto jodes el gobierno? Que gracias a Luis Arce Catacora y David Choquehuanca soy diputado. Me han amenazado que tengo que callarme, que ya no tengo que ir en contra del gobierno actual. Ya no me acuerdo más porque (perdí la conciencia)”, declaró Venegas a la ANF.

Transporte pesado se une con gremiales y Conade para ir al bloqueo, Gobierno ve inicio del golpe

El trasporte pesado dirigido por Héctor Mercado y Juan Yujra se unió a los gremiales y al denominado Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) en Santa Cruz y acordaron ir al bloqueo y paro indefinido desde el lunes. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, ve el inicio de un golpe de Estado. “Quiero informar a la población que, efectivamente, estos señores (entre ellos Yujra), en la gestión del compañero Evo Morales también iniciaron con bloqueos el golpe de Estado y están queriendo repetir la fórmula”, recordó y afirmó que las protestas articuladas este jueves representan el inicio del golpe de Estado al gobierno de Luis Arce.

– Al menos 880 militares controlan 120 surtidores del país para frenar el carguío irregular

El viceministro de Lucha contra el Contrabando, Daniel Vargas, informó este jueves que al menos 880 militares fueron desplazados a 120 estaciones de servicio de todo el país para frenar el carguío irregular de combustible que luego es desviado al contrabando o a actividades ilícitas. En el segundo día de la presencia militar en los surtidores, Vargas resaltó que se realizará un control no solo a los vehículos que cargan irregularmente, sino también a los empleados de las estaciones. “Vamos a poder controlar a funcionarios de algunas estaciones de servicio que están haciendo un carguío ilegal a vehículos de transporte, con doble tanque”, dijo la autoridad.

– La ANH anuncia que más de 25 millones de litros de combustible llegarán al país en próximos días

En el transcurso de las próximas horas, se tiene previsto la internación de más de 10 millones de litros que equivalen a unas 300 cisternas al país, informó el director ejecutivo de la ANH, Germán Jiménez. En lo que va de junio, hay una sobredemanda de más de 7 millones de litros que permite el normal suministro de carburantes en las estaciones de servicio de los nueve departamentos del país. Respecto a versiones de supuesto desabastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP), Jiménez aclaró que desde las plantas de almacenaje se está despachando con “total normalidad”. “Durante esta semana hemos distribuido más de 152.000 garrafas, una sobredemanda de 20%”, añadió.

– La tasa de desempleo llega al 4,1% de los trabajadores y el segmento más afectado es el de los jóvenes

La tasa de desocupación en Bolivia, en el primer trimestre del año, llega al 4,1% de la población económicamente activa en el área urbana, aunque son los jóvenes a quienes les cuesta más conseguir empleo por lo que, en este segmento, la tasa llega al 6,8%, según refleja la Encuesta Continua de Empleo (ECE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). “En el primer trimestre de 2024, la tasa de desocupación en el área urbana se situó en un 4,1%; 0,2 puntos porcentuales superior en comparación con el cuarto trimestre de 2023, cuando se ubicó en 3,9%. Hay que destacar que esta cifra es la más baja registrada durante el período de primeros trimestres”, precisa el reporte.