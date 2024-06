Esposa de Camacho: “Chonchocoro no es un lugar seguro para nadie”

Fuente: Unitel

Tras la gresca ocurrida en el penal Chonchocoro el sábado por la tarde, este lunes salió del recinto carcelario Fátima Jordán, quien no ocultó su temor por lo ocurrido y pidió la liberación inmediata de su esposo, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.

“Esta no es una cárcel de máxima seguridad. La vida de no sólo de él, sino de cualquier persona que pueda estar aquí adentro, corre peligro. Los mismos policías han sido agredidos. Entonces nosotros, personas civiles que no tenemos con qué defendernos”, sostuvo Jordán en puertas del penal.

La esposa del gobernador manifestó que salió afectada por los gases lacrimógenos que fueron utilizados el sábado con miras a disuadir la situación que se dio en el pabellón en el que se encuentra recluido Misael Nállar.

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, reportó que efectivos de Seguridad Penitenciaria intervinieron la pelea que se registró “de manera inmediata” y remarcó que Chonchocoro es un centro penitenciario de alta seguridad.