Evo Morales asegura que era el blanco del golpe de Estado cuyos cabecillas fueron enviados a Chonchocoro

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El general Juan José Zúñiga cuando fue presentado como aprehendido. Foto: AP

Boris Bueno Camacho

Boris Bueno Camacho

Dictan prisión preventiva a Zúñiga y a otros dos militares implicados en el golpe fallido en Bolivia; Evo dice que él «era el blanco» de acción militar en Bolivia; BCB afirma que uso de activos digitales en el sistema financiero beneficiará al sector productivo y comercial.

– Dictan prisión preventiva a Zúñiga y a otros dos militares implicados en el golpe fallido en Bolivia

La Justicia boliviana dictó prisión preventiva por seis meses para el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, el excomandante de la Armada, Juan Arnez, y el ex el excomandante de la División Mecanizada, Edison Irahola, por su implicación en el fallido golpe de Estado del pasado miércoles. A los sindicados se les imputaron los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, y se les fijó como sitio de reclusión el penal de Chonchocoro. La fiscalía solicitó una medida de aseguramiento, al considerar que «en el presente caso, de acuerdo con los elementos expuestos, se acredita de manera objetiva la existencia de suficientes elementos de convicción sobre la existencia del hecho y de la participación».

– Evo dice que él «era el blanco» de acción militar en Bolivia

El expresidente de Bolivia y líder del oficialismo, Evo Morales (2006-2019), aseguró este viernes (28.06.2024) que él «era el blanco» de la acción militar del destituido comandante general Juan José Zúñiga y culpó a funcionarios del Gobierno de Luis Arce de atacarlo. «El blanco era Evo Morales», dijo el expresidente al referirse a la acción militar encabezada por Zúñiga el miércoles contra la sede del Ejecutivo boliviano en la ciudad de La Paz. Agregó que el sábado 23 de junio la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, lo atacó diciendo que «Evo destruye Bolivia». «La forma en la que hizo la conferencia la ministra demuestra que Lucho está derechizado», indicó Morales.

– Aguilera: Fuerzas Especiales de las FFAA fueron trasladadas en avión a La Paz antes del fallido golpe de Estado

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, develó este viernes que cinco oficiales de las Fuerzas Especiales F10 de las Fuerzas Armadas llegaron de Cochabamba a La Paz a bordo de la aeronave EB-001 con fusiles de francotiradores horas antes del intento de golpe de Estado liderizado por el excomandante de Ejército, Juan José Zúñiga. El F10 es un grupo efectivo, compuesto por oficiales y suboficiales de élite seleccionados de las tres fuerzas: Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Tiene su centro de formación en Cochabamba, llegó con armamento especial y había otro grupo que debía trasladarse desde Oruro.

– Registran oficinas del Comando del Ejército y las tanquetas que se desplegaron a plaza Murillo

Personal de la Fiscalía y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) registraron este viernes las oficinas del Comando General del Ejército y las tanquetas que fueron desplegadas a la plaza Murillo el 26 de junio con la intención de gestar un presunto golpe de Estado contra el presidente Luis Arce. La labor se desarrolló en los ambientes donde se habría planificado el operativo y la movilización militar en Palacio de Gobierno. El general Juan José Zúñiga y otros oficiales se encuentran investigados como autores del hecho. Informes señalan que al interior de los vehículos militares se encontró una “gran cantidad” de municiones e incluso grabaciones de audio.

– Lula confirma llegada a Bolivia y dice que «intereses extranjeros» en recursos están detrás del intento de golpe

Durante una entrevista con Rádio Itatiaia, Lula afirmó que estos recursos estratégicos podrían estar atrayendo intereses internacionales que buscan desestabilizar el país. «Es un país que tiene muchos intereses internacionales focalizados allí, porque tiene las mayores reservas de litio del mundo y otros minerales críticos de mucha importancia, además de tener gas. Es necesario que las personas sean conscientes de que hay interés en dar un golpe de Estado“, afirmó Lula. Según datos de Statista, Bolivia cuenta con reservas de litio estimadas en 23 millones de toneladas métricas en 2023, lo que representa aproximadamente el 24% de las reservas mundiales.

– Camacho: “El gobierno de Arce es una máquina incansable de crear conflictos”

“El gobierno de (Luis) Arce es una máquina incansable de crear conflictos y peleas políticas. Para eso es bueno el gobierno, para romper la convivencia pacífica y el diálogo. Ese es el modo de gobernar que ha elegido Arce”, fue la aseveración lanzada este viernes por el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho. La autoridad cruceña se refirió a este tema dos días después de la toma militar de la Plaza Murillo que estuvo encabezada por el ahora excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, situación que puede derivar en consecuencias negativa para la economía, según el reporte de agencia internacionales especializadas en finanzas.

– Fijan para este lunes la apertura del juicio contra Murillo y López por caso gases lacrimógenos

El tribunal primero de sentencia anticorrupción de La Paz ha fijado fecha para iniciar el juicio por el caso gases lacrimógenos, donde los principales imputados son los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López. El juicio comenzará este lunes 1 de julio a las nueve de la mañana, según el documento al que tuvo acceso ERBOL. En este caso se investigó la compra que hizo Ministerio de Defensa de gases lacrimógenos para la Policía, presuntamente con sobreprecio. La adquisición se realizó a la empresa Bravo, que era intermediaria para adquirir los gases de la empresa brasileña Cóndor. Están implicados los funcionarios y el empresario dueño de Bravo.

– La Paz: Una mina en la población de Sorata se derrumba y deja como saldo dos personas fallecidas

Una mina donde extraía oro la Cooperativa Tipuani Pampa, ubicada en la población Yani, municipio de Sorata, a cuatro horas de la ciudad de La Paz, se derrumbó en las pasadas horas y dejó como saldo dos personas fallecidas y hasta se menciona que hay heridos. Aunque no se tiene información oficial de las autoridades. De acuerdo con el reporte del portal Chocklito Sorateño, la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte (Fecoman) de La Paz confirmó la muerte de dos de sus afiliados, que fueron identificados como Casiano Tola Choque y Antonio Chono Apuri. Portales digitales de los yungas también informan que hay personas desaparecidas.

– BCB afirma que uso de activos digitales en el sistema financiero beneficiará al sector productivo y comercial

Los criptoactivos son un tipo de activo basado en la criptografía, lo cual significa que, a diferencia de otros activos (monedas y billetes), no son tangibles. Su valor no lo determina una entidad centralizada, sino el propio mercado. La autorización de “uso de activos digitales” en el sistema financiero boliviano beneficiará a los sectores productivos y comerciales, aseguró el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas. La medida sin efecto la Resolución N° 144 del 15 de diciembre de 2020 que prohibió a las “entidades financieras el uso de criptoactivos en el sistema de pagos nacional por no constituirse estos en moneda de curso legal en el país”.

– Caso Odalys: Determinan detención preventiva para los padres de Joel

Los padres de Joel Pérez, principal acusado por la desaparición y feminicidio de Odalys Vaquiata, fueron enviados a la cárcel por el delito de complicidad. El fiscal a cargo, Edwin Sarmiento, afirmó este viernes que la juez valoró todas las pruebas y dispuso la detención preventiva, para el cual no se estableció un tiempo, ya que el mismo será hasta que duren las investigaciones. «No estamos indicando que ellos sean partícipes de la desaparición y muerte de la víctima, sino que su apoyo se centra luego de que su hijo haya cometido el hecho para eludir una responsabilidad penal. Por eso luego de valorar, la juez determinó detención preventiva para ambas personas», detalló el fiscal del caso Edwin Sarmiento.