El periodista José Luis Exeni aseguró que las decisiones de la Asamblea Legislativa de la sesión del jueves marcan cuatro “hitos” fundamentales: el efecto del bloqueo legislativo, constatación de la minoría del arcismo, señal de la aprobación de leyes y un quiebre y un conflicto de poderes.

El jueves se instaló una polémica sesión del pleno convocada por Rodríguez debido a que el vicepresidente y presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, asumió la presidencia del país tras el viaje del presidente Luis Arce a San Petersburgo, Rusia.

Rodríguez se atribuyó la titularidad de la Asamblea, acogido en el artículo 4 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, que establece que: “La suplencia a la Presidenta o al Presidente de la Asamblea Legislativa, la ejercerán la Presidenta o el Presidente de la Cámara de Senadores y la Presidenta o el Presidente de la Cámara de Diputados en estricta prelación”.

Es que el parágrafo II del artículo 158 de la Constitución establece que la Asamblea Legislativa se regirá por el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Luego de ello hubo dichos y entredichos entre los legisladores. Por un lado, el evismo y la oposición dicen que la sesión fue legal, mientras que el arcismo inste en el que fue un encuentro “ilegal e ilegitimo”.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Exeni afirmó que fue una sesión “accidentada, pero valiosa” porque develó el “efecto” de una situación de bloqueo institucional de parálisis decisoria de la Asamblea Legislativa.

Recordó que la Asamblea Legislativa y, particularmente, la Cámara de Diputados desde diciembre de 2023 no sesiona, no delibera, no decide, no fiscaliza y no legisla. “Ya venimos de la crisis institucional que implica un escenario de bloqueo y veto”.

“Esta sesión fue efecto de la situación de parálisis”, insistió.

También, explicó que la sesión “constató” que el gobierno de Luis Arce ya perdió la mayoría en la Asamblea Legislativa. “Es un gobierno dividido y minoritario. Desde la Asamblea están en otra lógica y no respaldan al Ejecutivo”.

En cuanto al tercer hito, señaló que es “una señal muy importante” que, pese a todos los impedimentos por parte del arcismo de llevar adelante la sesión, se pudo reencaminar las elecciones judiciales y se aprobó al “ley antiprórroga”, de cese de funciones de magistrados prorrogados.

Respecto al quiebre y conflicto de poderes, dijo que implica una fractura en los órganos del Estado, debido a que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) intentó paralizar una sesión convocada por el presidente interino de la Asamblea. El auto constitucional después fue desconocido por el Órgano Legislativo.

“El TCP no está en condiciones de imponer nada en la Asamblea”, sentenció.

El Auto Constitucional 054/2024-CA dispuso la medida cautelar de suspensión de la convocatoria a sesión bicameral del jueves, a instancias del presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jáuregui.